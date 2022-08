Designlampen gemaakt met restmateriaal van de Domtoren te koop

Bij de VVV-winkel aan het Domplein in Utrecht staan sinds deze week twee designlampen die deels zijn gemaakt met materiaal dat is vrijgekomen tijdens de restauratie van de Domtoren. Deze lampen van kunstenaar Louis Verbeek worden op bestelling gemaakt en kosten van 485 tot 975 euro. Een deel van dit bedrag gaat naar Stichting Utrechts EigenDom en dat wordt gebruikt voor de restauratie van het Utrechtse icoon.

De voet van de lampen worden gemaakt van zogenoemde montanten. Dit zijn de stenen stijlen in grote vensters van kerken en kerktoren, zoals de Domtoren. Een montant heeft een binnen- en buitenkant, en dit heeft geleid tot twee verschillende modellen; de Scipio ‘Domtoren’ lamp en de Lumina ‘Domtoren’ lamp.

De montanten van de Domtoren zijn te groot en te zwaar om in zijn geheel als voet te dienen voor de lamp. Voor de Scipio is alleen het strakke, trapeziumvormige stuk van de montant gebruikt. Deze lamp kost 485 euro.

Geavanceerder

Voor de Lumina is het meer bewerkte, ornamentale deel van de montant gebruikt. De deze lamp is vergeleken met de Scipio ‘geavanceerder qua ontwerp en functionaliteit’. “Zo brandt de lamp zonder een elektrische verbinding: de LED-verlichting en de besturing zitten in de voet van de lamp”, is te lezen in een persbericht. Dit model kost 975 euro.

De lampen zijn volgens de kunstenaar geen massaproducten. “Ze worden op bestelling gemaakt, met de hand, waardoor elk exemplaar uniek is”, aldus Verbeek. “Dat betekent dat het een aantal weken duurt voordat je de lamp in huis hebt. Maar dan heb je ook echt iets heel bijzonders.”

Meer informatie over de lampen is te vinden op deze website.