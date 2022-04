Deze fietsroute komt langs allerlei Utrechtse plekken die te maken hebben (of hadden) met waterbeheer

Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden heeft een fietsroute ontwikkeld. Het traject loopt langs allerlei plekken in Utrecht die te maken hebben met waterbeheer. Reden voor de fietsroute is het 900-jarig bestaan van waterbeheer in de regio.

De route begint bij Het Utrechts Archief aan de Hamburgerstraat. Hier is namelijk tot en met 11 november de tentoonstelling ‘Water! Vriend of vijand?’ te zien. Het tweede punt in de stad is het Waterschapshuis Lek Bovendams aan de Keistraat. Tot 1971 werd deze plek gebruikt door onder meer de dijkgraaf en hoogheemraden om te vergaderen.

Vervolgens leidt de route langs de Leidseweg, richting de Muntbrug en het Merwedekanaal. Dit kanaal werd eind 19e eeuw met de hand gegraven en opende in 1892. Daarna komen de fietsers bij de Muntsluis, om vervolgens door te rijden naar het Amsterdam-Rijnkanaal. Na gemaal De Aanvoerder verlaat de route de gemeente Utrecht.

Vervolgens komen de fietsers langs tal van andere punten in de regio, om tot slot weer te eindigen in de Domstad. Hier leidt de route nog langs het inundatiekanaal, inlaat vispassage, de Vaartsche Rijn, de singel en Kromme Rijn en uiteindelijk langs de Oudegracht. Het hele traject is ongeveer 50 kilometer lang en is hier te downloaden.

