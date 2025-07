Deze forten gaat de gemeente Utrecht te huur aanbieden

De gemeente Utrecht zoekt huurders voor de forten Lunet I, II en III. De forten aan de oostkant van Utrecht zijn in de afgelopen periode grondig opgeknapt. De selectieprocedure start in september. De ruimtes in de forten zijn geschikt voor educatie, zorg, sport, recreatie en (nacht)cultuur.

Er zijn in totaal vier lunetten, maar Lunet IV is niet onderdeel van dit proces en wordt al gebruikt. De vier lunetten, historische verdedigingswerken, zijn de kleinste van de Utrechtse forten. Ze zijn gebouwd tussen 1822 en 1828. Het woord lunet komt van het Franse ‘lune’ en betekent ‘maan’.

De gemeente is als eigenaar verantwoordelijk voor deze rijksmonumenten. De afgelopen jaren zijn de Lunetten uitgebreid gerestaureerd. Na jaren van tijdelijk gebruik zijn de forten nu klaar voor vaste gebruikers.

De Lunetten zijn een belangrijk onderdeel van de herontwikkeling van het grotere gebied Maarschalkerweerd en het Lunettenpark. Het gebied wordt een groot parklandschap waar Utrechters en bezoekers kunnen komen.

Te huur

De verschillende ruimtes in de drie forten komen binnenkort op de markt voor de verhuur. De gemeente wil één hoofdhuurder per lunet.

Voor de Lunetten ziet de gemeente kansen in diverse maatschappelijke functies, zoals educatie, zorg, sport, recreatie en (nacht)cultuur. “Deze kunnen eventueel worden versterkt met zakelijke of commerciële activiteiten”, omschrijft de gemeente.

Tekst gaat verder onder afbeelding

Nieuwe huurders mogen straks zelf bepalen welke functies en voorzieningen er precies komen. De plannen moeten wel passen bij de wensen en eisen voor het gebied Maarschalkerweerd en het Lunettenpark. Daarnaast moet er rekening gehouden worden met de waarde van het erfgoed en de bijzondere natuur op de forten.

Het verhuren van de forten gaat via een openbare selectie. Begin september start deze procedure; dan moeten ook alle selectiecriteria duidelijk zijn.

Tekst gaat verder onder afbeelding

Nachtcultuur

Wethouder Eva Oosters: “De forten zijn prachtige plekken met historie, maar ook met heel veel potentie voor de toekomst. We willen daar ruimte maken voor cultuur in de breedste zin, en dat betekent ook dat we serieus kijken of nachtcultuur een plek kan krijgen op een van de forten. De vraag naar ruimte voor culturele ruimte is enorm! Zo’n unieke plek met karakter en vrijheid, zou echt iets kunnen toevoegen aan de stad.”

Dennis de Vries, wethouder Vastgoed: “De Lunetten zijn werelderfgoed, en bieden volop kansen om de geschiedenis te blijven beleven en tegelijkertijd de stap naar de toekomst te zetten. Ons doel is om de Lunetten open en toegankelijk te maken voor mensen van binnen en buiten de stad, zodat iedereen kennis kan maken met het verhaal van de Hollandse Waterlinie – met daarbij interessante, nieuwe functies die echt waarde toevoegen aan de plek en aan de stad. Welke functies dat precies zijn, zijn we nu aan het uitdenken.”