Deze gebouwen zijn te zien in het kunstwerk van JanIsDeMan aan de Amsterdamsestraatweg

Bij de muurschildering van JanIsDeMan aan het begin van de Amsterdamsestraatweg in Utrecht hangt sinds deze week een informatiebord. Daarop is te lezen welke gebouwen er in het kunstwerk te zien zijn.

Jan Heinsbroek is begin vorige maand bonnen met zijn muurschildering aan de zijkant van het pand aan de Amsterdamsestraatweg 59. Rond 14 juli rondde hij het werk af. Nu is er dus een informatiebordje bijgekomen waarop de huisnummers van de gebouwen staan.

Het bord en het kunstwerk werden afgelopen week officieel onthuld. Daar was onder andere wethouder Klaas Verschuure bij. Hij was erg te spreken over het kunstwerk en zei dat er ‘onwijs veel tijd en creativiteit’ in is geïnvesteerd.

Trots

Heinsbroek zei eerder heel trots te zijn op zijn werk. Ook veel voorbijgangers gaven complimenten toen hij aan het werk was. “Ik krijg heel veel positieve reacties van voorbijgangers. Ik doe gewoon mijn werk en mensen bedanken mij daarvoor. Echt ziek.”

In de laatste editie van de DUIC krant is een tour te zien langs tien verschillende Utrechtse kunstwerken. Ook dit werk van JanIsDeMan is daarin meegenomen.