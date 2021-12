Deze kunstwerken worden straks gemaakt van restmateriaal van de Utrechtse Domtoren

Van het materiaal dat vrijkomt tijdens de restauratie van de Domtoren wordt onder meer een spijtmuur en een sculptuur gemaakt. Deze initiatieven zijn namelijk de winnaars van de ideeënwedstrijd ‘Van Dom tot steengoed’ van Utrecht Marketing. Daarnaast krijgt een ander initiatief ook restmateriaal om er vervolgens een dildo van te maken.



Het idee ontstond om het materiaal dat vrijkomt tijdens de restauratie van de Domtoren een tweede leven te geven. Iedereen kon een plan indienen en uiteindelijk koos een jury een winnaar en ook het publiek mocht een favoriet aanwijzen.

De jury bestond uit duurzaam ondernemer Guido Braam, oprichter van het Hof van Cartesius Bianca Ernst en wethouder Eelco Eerenberg. Zij kozen voor Martin Verspeek met zijn initiatief Dom geweest.

Spijtmuur

Verspeek gaat van het restmateriaal een spijtmuur bouwen, waar iedereen grote of kleine spijtbetuigingen kan inleveren. De meest aansprekende worden op stenen geschreven die maandelijks aan de muur worden toegevoegd. Verspeek ziet zijn muur het liefst op het Domplein verrijzen, maar of het werk daar ook komt is nog niet bekend.

Het publiek koos voor Handdruk van de Dom, een sculptuur bestaande uit drie handen. Met het kunstwerk willen de vijf bedenkers vaklieden eren en aandacht vragen voor het ambacht, iets dat volgens hen in de huidige maatschappij een beetje verloren gaat.

Scholieren

De bedenkers van Handdruk van de Dom hebben nog geen definitieve plek voor hun sculptuur aangewezen. Omdat ze zoveel mogelijk scholieren willen bereiken hebben ze meerdere plekken in Utrecht aangewezen waar het werk op relatief korte afstand van verschillende middelbare scholen komt te staan.

Beide winnende ideeën krijgen naast puin, gruis en blokken afkomstig van de Domtoren, ook een startbedrag om de productie van hun idee uit te voeren.

Dildo

Daarnaast krijgen drie andere deelnemers die meededen weliswaar geen geldprijs, maar wel professionele ondersteuning en materiaal om hun ideeën uit te voeren. Eén hiervan is DilDom.

Dit idee is geopperd door Wesley Uyleman en hij wil van het restmateriaal een dildo maken. “Als je Utrecht woont wil je graag langs de gracht of in het centrum wonen en het liefst wil je uitzicht op de Dom. Maar dat is natuurlijk haast niet mogelijk”, aldus Uyleman. “Maar wat als we ‘de Dom’ zo dicht mogelijk naar mensen kunnen brengen. Waar zij in volle teugen van kunnen genieten.”

Uyleman gaat daarom een dildo maken van het restmateriaal van de Domtoren. “Zo kan iedereen genieten; Van het hoogste punt naar jouw hoogtepunt.”