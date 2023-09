Deze nieuwe muurschildering in Utrecht van JanIsDeMan wordt met de jaren beter

Een giraffe van ongeveer zeven verdiepingen hoog is sinds deze week te zien in Utrecht op een nieuwe muurschildering van JanIsDeMan. “Dit is mijn eerste tekening die met de jaren steeds beter tot zijn recht komt”

De giraffe is te zien op een gebouw op de hoek van de Briljantlaan en de Diamantweg, tegenover het Smaragdplein. Bij het project waren onder meer bewoners, Woonin en de gemeente Utrecht betrokken. “Ze wilden een muurschildering die iets met de natuur te maken had”, zegt Jan. “Verschillende partijen werden benaderd en ze waren het meest enthousiast over de giraffe.”

Op de grond naast een muur die haaks staat op de plek waar het kunstwerk is aangebracht zijn klimplanten in de grond gezet. Zodra deze gegroeid zijn lijkt het er straks op dat de giraffe echte planten aan het eten is. Dit sprak de opdrachtgevers erg aan volgens Jan.

Tekst loopt door onder afbeelding

Trots

“Over een paar jaar is het werk dus op zijn best. Dit is mijn eerste tekening die met de jaren steeds beter tot zijn recht komt. Ik heb zelden aan een project gewerkt waar zoveel mensen blij van worden. Ik merkte het aan de mensen die langsliepen, glimlachten en foto’s maakten én ook aan de kinderen die dolenthousiast werden bij het zien van de giraffe. Ik ben hartstikke trots.”