Dichter brengt ode aan alle mensen die op het Utrecht Science Park leven, werken en studeren

Hanneke van Eijken van het Utrechts Stadsdichtersgilde heeft ter ere van World Poetry Day, dat zondag plaatsvindt, een gedicht geschreven. Het is een ode aan alle mensen die op het Utrecht Science Park leven, werken en studeren.

Het gedicht heet ‘Hoe het licht valt’. In een video spreekt Van Eijken, die ook docent is bij de Universiteit Utrecht, de tekst van het stuk zelf in. In de video zijn daarnaast prachtige dronebeelden van het Utrecht Science Park en de rest van de stad te zien.

“Het ‘licht’ is een verwijzing naar de wetenschap, het licht van de ‘zon der gerechtigheid’ van de Universiteit Utrecht, maar ook het licht dat ligt opgeslagen in onze botten, onze DNA-structuur. In een jaar met lege collegezalen, volle IC’s, zorgmedewerkers, dierverzorgers, wetenschappers en ondernemers die gedwongen werden om onder moeilijke omstandigheden te blijven werken en studeren is dit gedicht een ode, een buiging van poëzie, een vogel die zingt voor alle mensen die in het Utrecht Science Park al een jaar lang thuiswerken, hard bezig zijn met de een brug slaan tussen heden en onze toekomst. En niet in de laatste plaats ook voor alle patiënten die het afgelopen jaar afhankelijk waren van goede zorg”, zegt Van Eijken.

Mensen die geraakt zijn door het gedicht kunnen de tekst kosteloos thuis laten bezorgen. Ze ontvangen dan een kaart van groeipapier. Bekijk hieronder de video.