Dichter David Verwer brengt nieuwe bundel uit: Lees hier een van de gedichten over Utrecht

Hulpverlener in de specialistische thuiszorg, fotograaf, dichter en Utrechter David Verwer heeft onlangs een nieuw boek gepubliceerd. Hij heeft zich bij het schrijven van de gedichten in deze bundel onder andere laten inspireren door zijn woonplaats.

Het boek heet ‘Een Reis door Hoofd & Hart’ en is op 28 januari verschenen. In de bundel komen maatschappelijk thema’s als klimaatverandering en duurzaamheid aan bod, maar Verwer schrijft ook over Utrecht.

Stad Van…, één van de gedichten uit de bundel, is onder dit artikel te lezen. Bij dit gedicht over Utrecht heeft Verwer samen met muzikant Nathan Urselmann een muzikale versie gemaakt. Ook deze versie is onder dit bericht te zien.

Stad Van…

Stad van Donker en van Licht

van hoog, stad van laag

Plaats van stand en het volk

van arbeid duurbetaald.

Stad van water en recht land

van grachten oud en nieuw

Plek van Singels stadse sloten

Zuylen aan de Vecht.

Stad van stand en groot statuur

van recht, rijk en krom

forten wallen en natuur

van Rhijnauwen en de Dom.

Heersende romeinen en de kerk

Van de mijnen en de jouwen

Stad van u en aan het werk

Plek van klokken aan gebouwen.

Stad van u en van mij

van U-OV en FC

Stad van bot, boos en bang

van regenten NSB.

Stad van lief en sociaal

Ekologisch en lokaal

van socialisten feministen

… idealisten populisten.

Stad van Kunst en Kultuur

Met een kleine en een grote (K)

Heel goedkoop en peperduur.

Stad van lief en van leed.

… En de tijd die door je vingers gleed