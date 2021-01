Dico en Amber lanceren nummer geïnspireerd op tentoonstelling De Ommuurde Stad

Samen met BOKS Jongeren Cultuurhuis Kanaleneiland hebben Dico en Amber het nummer ‘Muren’ geschreven. Ze haalden daarvoor inspiratie uit de tentoonstelling De Ommuurde Stad van het Centraal Museum.

Komende week lanceren ze het nummer, met bijbehorende videoclip. Dico en Amber zijn de artiesten achter ‘Muren’. Beiden zijn pas 18 jaar oud. Het nummer dat ze hebben geschreven, is geïnspireerd op de tentoonstelling, actualiteiten en hun eigen ervaringen.

Met eigen ogen kijken de twee jonge artiesten, in samenwerking met BOKS Jongeren Cultuurhuis, naar de tentoonstelling in het Centraal Museum. Zij werpen zo ‘een frisse blik’ op wat muren om ons heen kunnen betekenen. Letterlijk en figuurlijk.

Dico en Amber zijn begeleid door hun BOKS Cultuurcoaches Zakaria en Zeki en artiest Jermain Bridgewater. Tegelijk met het nummer lanceert ook een passende videoclip, die is opgenomen in het gesloten Centraal Museum. Volgende week is die te zien.



‘Uiterst gevoelig’

Het Centraal Museum zegt graag jongeren aan het museum te koppelen. Het liefst op een manier die goed bij hen past. “Dico en Amber vertalen de thematiek van letterlijke en figuurlijke muren dan ook uiterst gevoelig, actueel en met een sound die vraagt om gedraaid te worden”, schrijft het museum.