Diner voor restauratie Utrechtse Domtoren brengt 75.000 euro op

Tijdens het Domdiner dat afgelopen week plaatsvond is 75.000 euro opgehaald voor de restauratie van de Utrechtse Domtoren. Stichting Utrechts EigenDom, de organisatie van de avond, spreekt van een ‘groot succes’.

Stichting Utrechts EigenDom is opgericht om geld op te halen voor de restauratie van het Utrechtse icoon. Dit doen zij op verschillende manieren, waaronder door het organiseren van het Domdiner. Afgelopen week was het de tweede keer dan zo’n diner in de Domkerk plaatsvond.

Er is tijdens het etentje niet alleen geld opgehaald omdat de aanwezigen moesten betalen voor hun tafeltje. Ook werd een ornament van de Domtoren verkocht. De hoogste bieder was Klépierre, eigenaar van winkelcentrum Hoog Catharijne. Het Franse bedrijf bracht met 20.000 euro het hoogste bod uit.

Kookavond

Daarnaast konden mensen ook meedoen aan een loterij waarbij zij kans maakten op onder meer een kookavond met burgemeester Sharon Dijksma, vip-kaarten voor een wedstrijd van FC Utrecht, kaartjes voor het afscheidsconcert van Kensington, een rondleiding door Frans van Seumeren door Villa Jongerius en een wandeling met Ad van Liempt langs de Maliebaan.

“Het resultaat van deze avond heeft onze verwachtingen meer dan overtroffen”, zegt Olav Rosenberg, voorzitter van de Stichting Utrechts EigenDom. “We hadden wel op een behoorlijke opbrengst gehoopt, maar wisten ook dat het Utrechts bedrijfsleven door de coronacrisis moeilijke jaren achter de rug heeft. Dus dat de opbrengst toch zo hoog zou uitvallen, was voor ons een verrassing.”

Wil jij DUIC steunen en een set ansichtkaarten ontvangen met de beste foto’s uit het boek DUIC in 2021? Voor 7,95 euro krijg je twaalf kaarten, van elke maand in 2021 één ansichtkaart. Met de aanschaf van de kaarten heb je niet alleen een herinnering aan 2021 – om op te hangen, te bewaren of te versturen – maar steun je ook de lokale journalistiek in Utrecht.