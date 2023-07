Directeur Marieke van Schijndel vertrekt bij Museum Catharijneconvent in Utrecht

Na bijna veertien jaar vertrekt Marieke van Schijndel als directeur-bestuurder van Museum Catharijneconvent. Het museum realiseerde onder haar leiding een grote bezoekersgroei en ontwikkelde het tot nationaal kenniscentrum voor religieus erfgoed. Recent leidde ze nog koning Willem-Alexander rond door de tentoonstelling Ode aan Antwerpen.

In 2010 bezochten bijna 50.000 mensen Museum Catharijneconvent, in het laatste jaar voor corona was dit aantal gegroeid naar meer dan 160.000 bezoekers. Ook heeft Van Schijndel de laatste tijd de in 2025 geplande verbouwing van het museum stevig in de steigers gezet.

Marieke van Schijndel: “Met pijn in het hart, maar ook trots op de vele successen van het museum, neem ik afscheid van Museum Catharijneconvent. Ik zal me altijd diep verbonden blijven voelen met het religieuze erfgoed van ons land.”

Kees Beuving, voorzitter raad van toezicht Museum Catharijneconvent: “De raad van toezicht is Marieke van Schijndel buitengewoon dankbaar voor de wijze waarop zij zich de afgelopen jaren onvermoeibaar en gepassioneerd heeft ingezet voor het museum. Er zijn prachtige tentoonstellingen gerealiseerd en veel succesvolle activiteiten ontplooid, waaronder de landelijke projecten Feest! Weet wat je viert en het Grootste Museum van Nederland.”

Van Schijndel gaat vanaf 1 november aan de slag bij het Vfonds, het Nationaal Fonds voor Vrede, Vrijheid en Veteranen.