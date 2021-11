Directeur van Le Guess Who? kijkt met trots terug op bijzondere editie festival

Bob van Heur, artistiek directeur van festival Le Guess Who?, heeft enkel lovende woorden uitgesproken voor de crew, artiesten en iedereen in Utrecht die meehielp. Zij hebben binnen vier uur tijd het evenement helemaal om weten te gooien, omdat de organisatie te maken kreeg met de nieuwe coronaregels.

De veertiende editie van Le Geuss Who? vond dit jaar plaats van 11 tot en met 14 november. Op zaterdag 13 november gingen echter de nieuwe coronamaatregelen in, waardoor onder meer de horeca om 20.00 uur moest sluiten en bezoekers van evenementen een zitplaats moeten hebben. De organisatie van het Le Guess Who? koos er daarom voor om het zaterdagprogramma tot 18.00 uur door te laten lopen en op zondag waren er bij alle optredens zitplaatsen.

Energie

“Ik heb enkel lovende woorden voor het team, de vrijwilligers, de artiesten, de volledige crew en iedereen in Utrecht die welwillend en vol energie de plannen binnen vier uur volledig wisten om te gooien om het festival alsnog doorgang te kunnen geven”, zegt Van Heur.

“Altijd met het doel om ons publiek en de artiesten de best mogelijke ervaring te kunnen geven. Ik ben ook trots om het festival hier in Utrecht te kunnen presenteren, het is de beste host voor ons publiek en onze artiesten. Samen zijn we duidelijk sterker dan alleen.”

U?

Dit jaar waren er tijdens Le Guess Who? onder de noemer ‘U?’ voor het eerst gratis festivals in de stad. Het ging om bijna honderd culturele activiteiten op verschillende plekken in Utrecht, waaronder Lombok, Transwijk, 2e Daalsebuurt, Werkspoorkwartier en Cartesius. De programma’s werden gemaakt in samenwerking met of zelfs volledig door lokale initiatieven, ondernemers, maatschappelijke organisaties en buurthuizen.

Volgend jaar staat Le Guess Who? van 10 tot en met 13 november op de agenda.