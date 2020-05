Directeuren van musea in de vier grote steden sturen brandbrief naar cultuurwethouders

De directeuren van musea in Utrecht, Amsterdam, Den Haag en Rotterdam hebben een brandbrief gestuurd naar de cultuurwethouders in die steden en minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Ingrid van Engelshoven. Ze zijn bezorgd over de toekomst van de cultuursector, die hard geraakt is door de coronacrisis.

Op 15 april kwam minister Van Engelshoven met een steunpakket van 300 miljoen euro voor de cultuursector. “Wij waren als eerste sector die geholpen werd dankbaar”, schrijven de directeuren. “Al snel bleek echter dat het voorwaardenpakket nauwelijks voorziet in hulp aan gemeentelijk en regionaal gesubsidieerde instellingen en de regels […] dusdanig streng zijn, dat onze musea enkel en alleen ondersteund worden bij een dreigend faillissement. Ook bleek het te gaan om steun voor de eerste drie maanden terwijl we weten dat met de anderhalve meter maatschappij onze eigen inkomsten gigantisch terugvallen.”

De directies zeggen ‘zeer bezorgd’ te zijn over de toekomst van de culturele infrastructuur in de steden. “In de vier grote steden zijn de vier grote musea van moderne en hedendaagse kunst in Nederland gevestigd. Dat is een unieke functie, die door uitsluitend de gemeentes wordt gesteund en die een spilfunctie vervult voor een groot weefsel, dat werkzaam is in die steden, en dat ook nationaal en internationaal van zeer groot belang is.”

Onmisbaar

Ook wijzen ze op hun rol als cultureel opdrachtgever. “We zijn onmisbaar voor de makers, voor de kunstenaars en vormgevers in de steden, voor de galeries, voor het kunstonderwijs, voor het onderwijs per se; voor de vele zzp’ers die bij ons tentoonstellingen inrichten, onze gemeentelijke collecties onderhouden en restaureren, ons drukwerk en social media produceren; in het kader van de talentontwikkeling leiden wij toekomstige conservatoren, educatoren en kunstmarketeers mede op.”

De directies van de vier musea willen, naast het huidige steunpakket, ook ondersteuning op lange termijn en doen nu een beroep op de cultuurwethouders om de financiële nood aan te kaarten bij het Rijk. Ze hopen dat het Rijk verantwoordelijkheid neemt om de verliezen die de musea lijden te compenseren, ‘omdat dit de reguliere fondsen en middelen van de gemeenten te boven gaat’.

Al eerder luidden culturele instellingen in de provincie de noodklok over de financiële situatie.