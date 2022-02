Dit boek legt fotosynthese uit aan tienjarigen, zonder het woord fotosynthese te gebruiken

In de rubriek staat een creatief, ambachtelijk, innovatief of historisch product uit de stad centraal. Deze week: het kinderboek Briljante planten.

Groen is populair: in de stad, in het park en in de woonkamer. Via de buurtapp worden stekjes geruild, in de straat is menig tegel ‘gewipt’ en in de Utrechtse raamkozijnen vind je met de dag meer exotische (en inheemse) planten terug. We omringen ons met het groene gebladerte alsof ons leven ervan afhangt – eigenlijk is dat ook wel een beetje het geval. Planten zorgen voor zuurstof. In het kinderboek Briljante planten wordt onder meer uitgelegd hoe die planten dat doen. Maar wel op zo’n manier dat kinderen het begrijpen.

Het valt Margot Westermann en Geert-Jan Roebers op dat er nog niet zoveel avontuurlijke kinderboeken over planten bestaan. “Planten hebben geen ogen of oortjes”, zegt Margot. Je moet ze dus op een andere manier bekijken, wil je het een beetje spannend houden. “We stellen in dit boek het plantengedrag centraal, in plaats van het beeld dat veel mensen van planten hebben.”

Wat voor een beeld dat is? Geert-Jan: “De meeste mensen denken dat planten maar dom staan te staan en alles over zich heen laten komen. Niets is minder waar: ze zijn altijd bezig en erg vindingrijk.” Briljante planten moet juist laten zien dat planten veel doen en denken – vandaar de naam. Planten zijn altijd druk met zich aan de omgeving aanpassen. De makers wilden een plantenboek maken dat leest als een dierenboek – het moest net zo spannend worden. “We hebben het op een actieve manier geschreven. Je leest dus niet: deze orchidee lijkt op een hommel, zodat een andere hommel erop afkomt en de bloem bestuift. Wij schrijven: deze orchidee fopt de hommel, die nu denkt dat het een andere hommel is.”

Er worden grote onderwerpen aangesneden, die zeker voor de doelgroep nog best ingewikkeld lijken. Maar het niveau hoef je niet per se te verlagen om biologische en scheikundige processen aan kinderen uit te leggen, denken Margot en Geert-Jan. Belangrijker is dat het op een begrijpelijke manier in beeld is gebracht. Dat doet Margot met haar tekeningen. Voor het boek heeft ze een hele nieuwe grafische techniek onder de knie weten te krijgen.

“Normaal gesproken werk ik veel digitaal, maar hiervoor ben ik ook veel gaan tekenen.” Blaadjes, worteltjes. Die moesten met inkt en verf op papier worden gemaakt. Geert-Jan: “Ik kwam op een gegeven moment in het atelier en toen lag de halve vloer vol met tekeningen.” Die zijn daarna ingescand en digitaal aangevuld. Met de tekeningen legt het boek een proces als fotosynthese uit aan 10-jarigen, zonder het woord fotosynthese te gebruiken.

Soms is het ook goed om te kunnen zien hoe planten en bloemen er in het echt uitzien. Daarbij helpt de fotografie van Michiel Spijkers. Want heb je wel eens écht goed naar gras gekeken? Of naar een citrusvrucht? Dan zie je pas hoeveel celletjes die wel niet bevatten. Michiel heeft het geval op de foto gezet en eromheen zie je tekeningen van Margot. Michiel maakte met visdraad en andere slimme trucjes de voorstellingen van takken, bloemen en bladeren en zette ze op de foto. De draadjes poetste hij daarna weg op de computer. Geen uitgebreid knip- en plakwerk met fotoshop, dus.

Het is ongebruikelijk: fotografie in opdracht voor een kinderboek. Michiel vertelt dat de beelden in kinderboeken vaak uit een beeldbank worden gehaald. Zelden worden er foto’s speciaal voor een kinderboek gemaakt. Desalniettemin heeft het team de moeite niet gespaard voor het nemen van foto’s voor het boek. Margot is inmiddels een vaste klant bij de bloemist, Geert-Jan liep regelmatig met tassen vol distels door de stad.