Dit is er te doen tijdens het SPRING Performing Arts Festival in Utrecht 

Het jaarlijkse SPRING festival staat weer voor de deur, dit keer met de titel ‘The crowd is full of faces’. Het tiendaagse internationale festival staat in het teken van dans, theater en performances. Op diverse locaties in de stad zijn tussen 23 mei en 1 juni voorstellingen te zien, van Karma Kebab, tot op het dak van de Ikea, tot in de Stadsschouwburg Utrecht. DUIC zet een deel van het programma voor je op een rij.

Het SPRING Performing Arts Festival is een jaarlijks terugkerend cultureel festival in Utrecht. Het festival staat geheel in het teken van dans, theater en performances. Dit jaar staan ruim 25 voorstellingen op het programma. Deze voorstellingen zijn niet alleen in het theater te zien, maar ook op openbare plekken zoals op het dak van de IKEA.

In de twaalfde editie van het festival wil de organisatie unieke mensen in de spotlight zetten. Verhalen over verschillen, diversiteit en individualiteit staan centraal. Voor het festival zijn losse tickets te koop, maar ook dagpassen en passe-partouts.

Het festival gaat van start op donderdag 23 mei in de Stadsschouwburg met de openingsvoorstelling MOTHERS A SONG FOR WARTIME. Een koor van Poolse en Oekraïense vrouwen zingt tijdens deze voorstelling over hun oorlogservaringen, waarin wordt gereflecteerd op hoe de Russische agressie hun levens heeft beïnvloed.

Het hele programma is hier te bekijken, maar wij lichten alvast een aantal voorstellingen uit:

Lichtgang

Waar: Utrecht Centraal Station, pop up store

Wanneer: 28 mei t/m 1 juni, vanaf 09:00 tot 21:00 uur

Prijs: eigen bijdrage

Is wat je ziet de werkelijkheid, of een creatie van je eigen geest? Deze vraag staat centraal in de installatie van Boukje Schweigman en Johannes Bellinkx. Ontdek of wat je als werkelijkheid beschouwt, wel echt werkelijkheid is in deze 7 minuten durende ervaring in een mini-cinema op Utrecht Centraal.

RUSH

Waar: Stadsschouwburg Utrecht

Wanneer: 23 mei 18:30 uur, 24 mei 19:30 uur

Prijs: vanaf 15 euro

Deze dansvoorstelling draait om een samenwerking van twintig jaar tussen Manon Santkin en Mette Ingvartsens. In de twintig jaar dat danseres Santkin deel uitmaakt van Mette Ingvartsens choreografieën, zijn een heleboel doorslaggevende momenten geweest. Santkin grijpt het materiaal van eerdere voorstellingen aan in RUSH, en geeft er een nieuwe interpretatie aan. Met deze voorstelling nodigt Santkin het publiek uit in de ontwikkeling van het gezamenlijk kunstenaarschap.

tReta, a performative invasion

Waar: Karma Kebab

Wanneer: 25 mei 17:00 uur, 26 mei, 20:00 uur

Prijs: vanaf 15 euro

Het Braziliaanse jonge collectief Original Bomber Crew verandert Karma Kebab in een voorstellingsruimte met dans, muziek en graffiti tijdens het SPRING festival. Daarmee willen ze het publiek omringen met de realiteit van het leven van een jonge generatie in een Braziliaanse stad. ‘Treta’ is een Braziliaans slangwoord, straattaal voor ‘iets dat is misgelopen’. Via hip-hopvormen zoals de battle en breakdance herschrijft de crew de geschiedenis in een harde confrontatie met de koloniale macht.

Breathe

Waar: Het Zocherpark en voetbalclub SC Faja Lobi KDS (het dak van de IKEA)

Wanneer: 25 mei 18:30 uur (Zocherpark) en 26 mei 15:00 uur (IKEA)

Prijs: 5 euro

De Finse Milla Koistinen brengt haar solo Breathe eerst in het Zocherpark voor de Stadsschouwburg en reist dan helemaal door tot bovenop de Utrechtse IKEA. Breathe is een dans met één mensenlichaam en een paar reusachtige opblaasobjecten. Koistinen wil gevoelens van blijdschap, feest, extase en het opgaan in de menigte nabootsen. Breathe nodigt het publiek uit om terug te denken aan hun momenten van gedeelde euforie en plezier.

(DON’T) LOOK ME IN THE EYES

Waar: Theater Kikker

Wanneer: 31 mei 21:30 uur, 1 juni 17:00 uur

Prijs: vanaf 15 euro

De Spaanse choreografe Ainhoa Hernández Escudero neemt het publiek in (DON’T) LOOK ME IN THE EYES mee op een reis door de oude mythe van Medusa en de Gorgonen, via hedendaagse pop en sci-fi. De dansvoorstelling met drie menselijke performers, twee robots en een avatar, gaat over het monsterlijke en de relatie tussen het lichaam en de technologie. Het doel van de voorstelling is om stil te staan bij de representaties van vrouwen en queer-personages in de oerverhalen van de westerse cultuur.