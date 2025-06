Dit is er zaterdag te doen tijdens de Pride Utrecht 2025

Utrecht kleurt zaterdag weer in regenboogtinten tijdens Utrecht Pride. De stad viert de diversiteit van de LHBTQIA+-gemeenschap en het opkomen voor gelijke rechten met een uitgebreid programma. Dit jaar onder het motto: ‘Loud, Out & Proud!’

De botenparade is zaterdag traditiegetrouw het hoogtepunt van Pride. Meer dan vijftig organisaties varen vanaf 13.30 uur een ronde over de Utrechtse singel en Oudegracht, startend bij de Bartholomeïbrug.

De verwachte doorkomsttijden zijn:

13.30 uur – Start bij Bartholomeïbrug

14.00 uur – Onder Hoog Catharijne

14.30 uur – Monicabrug

15.00 uur – Viebrug (Roze zone)

15.30 uur – Hamburgerbrug

16.00 uur – Eindpunt bij Tolsteegbarrière

18.00 uur – Officiële afsluiting bij het Ledig Erf

De tekst loopt door onder de foto.

De route is verdeeld in gekleurde zones, waarbij vooral de rode zone bij de Oudegracht – tussen Mariaplaats en het Domplein – als drukste punt wordt verwacht. Volgens de organisatie is in de paarse en groene zone de meeste plaats om de parade te bekijken. In de roze zone, ter hoogte van Bemuurde Weerd Oostzijde 3, is een rolstoelvriendelijk gebied met rolstoeltoegankelijke toiletten.

Straatfeesten en afterparty’s

Naast de viering op het water barsten vanaf 15.00 uur ook twee straatfeesten los: de Pride Stage in de St. Jacobsstraat en de Roost Stage op het Paardenveld. Tot 23.00 uur treden daar lokale artiesten op.

Wie daarna nog niet is uitgefeest, kan door naar een van de afterparty’s. Vanaf 19.00 uur openen onder andere TivoliVredenburg, EKKO, NAR en De Basis hun deuren met feestjes in verschillende thema’s. Let op: voor deze feesten is een ticket nodig.

Andere activiteiten

Naast de parade en de feesten is er nog veel meer te doen. Zo is er tot en met 15 juni een Pride Pop-up Shop aan de Amsterdamsestraatweg 412. Bezoekers scoren hier onder andere Pride-outfits en Queer Beer. In de avonden wordt de ruimte gebruikt voor lezingen, workshops en filmvertoningen.

Andere activiteiten op Pride-zaterdag zijn de Pre-Pride Glitter Bar in Bunk Hotel, tattoo-locaties en jeugdtheater Dear T speelt het Prinsensprookje bij ZIMIHC Zuilen (vanaf 6 jaar).



Ook na 9 juni gaat Pride nog verder, met onder andere documentaires en theatervoorstellingen in Pride-thema.

Loud, Out & Proud!

Volgens de organisatie worden er wereldwijd stappen terug gezet op het gebied van LHBTQIA+-rechten. Daarom is het thema van Pride dit jaar is ‘Loud, Out & Proud!’. “We vieren onze liefde en vrijheid, maar we moeten niet achterover leunen”, zegt Rick Hendrix, organisator van Utrecht Pride. “Onze rechten zijn niet vanzelfsprekend, hier moeten we voor blijven strijden.” Daarom is Utrecht Pride 2025 volgens de organisatie een oproep: ‘Laat je stem horen, wees trots en blijf opkomen voor gelijke rechten voor onze gehele community’.