Dit is hoe Utrechters hebben gestemd op de Top2000; Queen weer op eerste plek

De Top2000 van NPO Radio 2 is weer bekendgemaakt. Net zoals voorgaande jaren konden Nederlanders stemmen op hun favoriete liedjes en ook in Utrecht is gestemd. Zowel in Nederland als in Utrecht staat Bohemian Rhapsody van de Britse band Queen weer op nummer één. Er zijn echter ook verschillen in de landelijke en plaatselijke top 10; zo zijn Utrechters meer gecharmeerd van de Dire Straits, terwijl Danny Vera dit jaar weer iets minder populair is.

De Top2000, ook wel de ‘lijst der lijsten’ genoemd, wordt ieder jaar tussen Kerstmis en oud en nieuw uitgezonden door NPO Radio 2. Het zouden de 2000 beste nummers aller tijden zijn. Nu de lijst van 2024 bekend is gemaakt, is ook te zien hoe in de verschillende gemeentes is gestemd.

Queen

Nagenoeg ieder jaar staat Bohemian Rhapsody op één in de landelijke lijst en dat is dit jaar weer het geval. Ook in Utrecht staat Queen op de eerste plek. Op de tweede plek, in zowel de Utrechtse als de landelijke lijst, staat Fix You van Coldplay. Op nummer drie is een verschil te zien tussen beide lijsten; in Utrecht vinden we daar namelijk Sultans of Swing van de Dire Straits, terwijl Hotel California van The Eagles in de landelijke lijst op nummer drie staat.

Op nummer vier in de landelijke lijst staat Roller Coaster van Danny Vera. Dit nummer stond een paar jaar geleden nog op één in Utrecht, maar dit jaar is het lied van de Zeeuwse artiest niet terug te vinden in de top tien in de stad. Bij ons staat Piano Man van Billy Joel op de vierde plek en op nummer vijf staat Hotel California.

Pearl Jam

De Utrechtse lijst wordt afgemaakt door Cold Little Heart van Michael Kiwanuka (6), Black van Pearl Jam (7), The Chain van Fleetwood Mac (8), Wish You Were Here van Pink Floyd (9) en Love of My Life van Queen (10).

Tekst loopt door onder afbeelding

In de landelijke top tien staan verder Piano Man van Billy Joel (5), Better Days van Dermot Kennedy (6), Stairway to Heaven van Led Zeppelin (7), Avond van Boudewijn de Groot (8), Love of My Life van Queen (9) en Black van Pearl Jam (10).

Herman Berkien

Vorig jaar werd een campagne gestart om ‘Utereg Me Stadsie’ van Herman Berkien in Top2000 te krijgen en dat lukte destijds. Het nummer belandde op plek 1731 in de lijst. Dit jaar staat Herman Berkien niet meer in de Top2000.

Er zijn wel tal van andere Utrechtse artiesten terug te vinden zoals Henk Westbroek, Herman van Veen, Claudia de Breij, Kensington en Kyteman. Bekijk hier de Top2000 van 2024.