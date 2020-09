Dit jaar geen Sinterklaasintocht in Utrecht; Ook geen alternatief

De Sinterklaasintocht in Utrecht gaat dit jaar niet door. De organisatie heeft vanwege de ontwikkelingen rondom het coronavirus besloten om in 2020 geen intocht te organiseren. Ook een aangepast Sinterklaasfeest komt er niet.

Sinterklaas had op 15 november in de stad aan moeten komen, maar de organisatie wacht het advies van de Veiligheidsregio dus niet af. “We hebben zelf besloten om de intocht voor dit jaar af te blazen. Met de laatste ontwikkelingen rondom het coronavirus, achten wij ook een aangepaste intocht niet meer verantwoord ”, zegt de organisatie. “We vinden het ontzettend jammer dat we dit jaar geen intocht voor alle kinderen in Utrecht kunnen organiseren, maar vanzelfsprekend staat de veiligheid voorop.”

De organisatie kijkt ondanks de teleurstelling wel vooruit. “Wij zijn alweer aan de slag om voor volgend jaar de kinderen van Utrecht een mooie intocht te kunnen bieden.”