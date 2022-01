Dit jaar viert Utrecht 900ste verjaardag; burgemeester hijst vlag voor Stadskantoor

Het is inmiddels 2022 en een deel van dit jaar zal in het teken staan van de 900ste verjaardag van Utrecht. Ter gelegenheid hiervan heeft burgemeester Sharon Dijksma zaterdagochtend de Utrecht900-vlag gehesen voor het Stadskantoor.

Op 2 juni 1122 gaf keizer Hendrik V stadsrechten aan Utrecht. Op 2 juni aanstaande is dat precies 900 jaar geleden. Die verjaardag wordt groots gevierd. Met het thema ‘Stad zonder muren’ worden tussen 2 juni en 11 november allerlei activiteiten georganiseerd.

“In dit kroonjaar vieren we dat Utrecht maar liefst 900 jaar (!) stadsrechten heeft. En covid of geen covid; dat laten we niet aan ons voorbij gaan!! Tal van activiteiten (waaronder La Vuelta Holanda) gaan dit jaar plaatsvinden. Het moet een echt volksfeest worden. En daarom hees ik vanochtend al vroeg de Utrecht900-vlag”, schrijft de burgemeester op Instagram.

Daarnaast roept de gemeente inwoners op zelf iets te organiseren. “We vinden het belangrijk dat er op zoveel mogelijk plekken in de stad iets feestelijks gebeurt. Van Lunetten tot Overvecht en van Vleuten-De Meern tot het Utrecht Science Park.” Utrechters kunnen dan ook een aanvraag indienen voor een subsidie.