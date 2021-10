Dit jaar weer volop ruimte voor Sinterklaasintocht in Utrecht

De Sinterklaasintocht in Utrecht moet dit jaar op 14 november zo ‘normaal’ mogelijk verlopen. Nadat de boot van Sinterklaas vorig jaar in de stad niet kon aanmeren vanwege de coronacrisis, kunnen honderden kinderen dit jaar de Sint weer verwelkomen langs de Oudegracht, bij de optocht door de stad of op het feest op het Domplein.

Nog een paar weken en dan is Sinterklaas weer in het land. Vanwege de coronaregels en de mogelijkheid dat de maatregelen nog worden aangepast is het huidige programma wel onder voorbehoud.

Het programma dit jaar is bijna hetzelfde als voorgaande jaren. Een wijziging is dat Sinterklaas niet afmeert bij de Bemuurde Weerd en daar nog even een praatje houdt, maar afstapt bij de Monicabrug en direct verdergaat met een optocht door de stad. Bij de Bemuurde Weerd werd het voorgaande jaren erg druk en die drukte is nu niet gewenst vanwege de coronamaatregelen. Ook bij de Monicabrug wordt dus niet stilgestaan. De boottocht is tussen 12.00 en 13.00 uur.

Domplein

Via een optocht door de Sint Jacobsstraat, Lange Viestraat, De Neude, Schoutenstraat, Oudkerkhof en Domstraat eindigen ze bij het Domplein alwaar een podium staat en het feest verdergaat. Omdat de huidige coronaregels verlangen dat bezoekers van evenementen een coronatoegangsbewijs laten zien, moeten bezoekers ouder dan twaalf jaar die het feest bij willen wonen hun QR-code tonen.

Op het Domplein is plek voor tussen de 2000 en 3000 bezoekers. Het bezoek aan het feest is gratis maar er is wel een entreebewijs nodig, die kunnen gratis gereserveerd worden via de website. Als er te veel vraag is naar kaarten worden de toegangsbewijzen weggegeven op basis van postcode, dit zodat er een goede vertegenwoordiging is van alle buurten en wijken van Utrecht. De organisatie doet dat omdat het een feest moet zijn ‘voor alle Utrechters’.