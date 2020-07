Dit jaar zes weken lang Stadscamping Raum op Berlijnplein in Utrecht

Het Berlijnplein wordt vrijdag 17 juli weer omgetoverd tot een campingterrein, compleet met campingwinkel, volleybalveld en campingdisco. Dit jaar kunnen mensen er alleen niet overnachten. RAUM wil met de stadscamping van 17 juli tot en met 30 augustus een alternatief bieden voor mensen die dit jaar niet op vakantie gaan.

Nu veel mensen deze zomervakantie niet naar het buitenland gaan, worden er door de hele stad initiatieven gestart voor thuisblijvers. Zo kunnen mensen vanaf aankomende vrijdag tot het einde van de zomervakantie op het Berlijnplein terecht. Voor bijvoorbeeld een potje levensgroot twister, optredens van lokale band en workshops.

Iris Loos van RAUM vertelt: “Leidsche Rijn is nog een vrij jong gebied en we vinden het belangrijk om hier nieuwe tradities op te bouwen, de stadscamping moet één van die tradities worden. Dit wordt de vierde editie van de camping en dit jaar duurt het extra lang, omdat veel mensen deze zomer niet op vakantie kunnen.”

Geen overnachting

Wat dit jaar ook anders is: vanwege corona kunnen mensen deze keer niet overnachten op de camping. “Maar alle activiteiten zijn gratis, om mensen die door de crisis weinig te besteden hebben tegemoet te komen”, aldus Loos.

RAUM is opgezet in 2017 om met bezoekers en bewoners samen te werken aan evenementen en exposities op het Berlijnplein. Het Berlijnplein is een zogenoemde ‘cultuurkavel’, waar RAUM samen met de gemeente en een aantal andere partijen samenwerkt om een breed publiek uit de stad samen te brengen via culturele programma’s.

Van vrijdag 17 juli tot en met zondag 19 juli is het openingsweekend en daarna is er tot 30 augustus nog van alles te doen op het plein. Bekijk de website voor het volledige programma.