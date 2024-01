Dit Utrechtse duo is enige muziekact in ranglijst van artiesten met hoogste exportwaarde

Tinlicker is de enige muziekact uit Utrecht die de ranglijst van artiesten met de meeste buitenlandse optredens heeft gehaald. De lijst die voornamelijk door dj’s wordt gedomineerd is onderdeel van een onderzoek naar de exportwaarde van Nederlandse muziek.

Buma Cultuur maakt jaarlijkse de waarde van Nederlandse muzikanten in het buitenland bekend, de zogenoemde exportwaarde. Dit is op basis van optredens, opnamen en auteursrechten. Die totale waarde wordt nu geschat op 198 miljoen euro, veruit het meeste wordt verdiend met buitenlandse optredens.

Voor het jaar 2023 zijn 1236 artiesten onderzocht, daarvan waren 837 Nederlandse artiesten op enige wijze actief buiten Nederland. In totaal werden in het afgelopen jaar 10.746 buitenlandse optredens geregistreerd.

Ook in 2023 bleef de impact van de dance-industrie op de cijfers groot. Zoals gewoonlijk stonden bekende namen uit de elektronische muziek in de Top 10. Tiësto met 121 optredens, Martin Garrix met 99 optredens en Afrojack met 94 optredens.

Utrechtse inbreng

Op nummer 35 van de rangijst staat het Utrechtse duo Tinlicker. Tinlicker begon in 2012 als solo project van Micha Heybour. In 2014 kwam Jordi van Achthoven erbij en gingen ze als duo verder. Vanaf toen ging de muziek vanuit hun studio in Utrecht al snel de wereld over. Kijkend naar hun agenda lijkt het er bovendien op dat zij voorlopig nog wel in de top zullen blijven met shows de komende weken in onder meer Brazilië, Polen, Oostenrijk, Hongarije, Zwitserland en Italië.

Afgelopen jaar scoorde Tinlicker nog steeds goed met het nummer ‘Because You Move Me’, in samenwerking met Helsloot. Naast optredens zijn er ook nog iets meer dan 5 miljoen maandelijkse luisteraars voor het duo op Spotify

Herman van Veen

De geboren Utrecht Herman van Veen woont dan wel niet meer in de stad, hij groeide hier wel op. Naast alle dj-acts was hij een opvallende verschijning in de ranglijst op plek nummer 11 in 2022. In 2023 komt hij er niet meer in voor. Een andere in Utrecht geboren artiest is Fedde Le Grand, ook hij heeft de gemeente al ruim verlaten. Hij scoort in het buitenland wel goed en staat op nummer 40 qua optredens in het buitenland, met 52 optredens in 2023.