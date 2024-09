Dit weekend internationaal danskampioenschap in het centrum van Utrecht

Dansers vanuit de hele wereld trekken dit weekend naar Utrecht voor het Freedom City Festival. Het grootste hiphop festival van Utrecht – met evenementen in TivoliVredenburg, De Helling, Theater Kikker en EKKO – vult de stad met dansbattles en live performances van lokaal, nationaal en internationaal talent.

Jaarlijks strijden meer dan 250 dansers uit alle windstreken om de titels. Deelnemers vanuit de Verenigde Staten tot Madagaskar en China staan al ingeschreven voor de komende editie. Tussen al dat internationale geweld doen de Utrechtse dansers het verrassend goed.

Prijzen

Op Freedom City worden de prijzen in vijf categorieën verdeeld. Alle dance battles zijn freestyle, wat betekent dat de dansers van tevoren niet weten op welke muziek ze moeten dansen. Deelnemers gebruiken hun improvisatievermogen, muzikaliteit en creativiteit om de stemmen van de jury – bestaande uit gerenommeerde dansers – te winnen.

Naast stijl-specifieke battles, waarbij maar één dansstijl en type muziek zoals bijvoorbeeld Krump of Hiphop is toegestaan, is er ook een open categorie voor dansers onder de 16 jaar. Het hoogtepunt zijn de 3vs3 Freedom City Championship teambattles, waaraan elke danser en dansstijl mee mag doen en de DJ’s alle soorten muziek spelen.

Behalve de competities zijn er verschillende liveoptredens van lokale en internationale artiesten. De Utrechtse rapper Crow treedt op met zijn nieuwste EP. Op vrijdagavond wordt Theater Kikker gevuld met optredens van makers uit de hiphop- en streetdance wereld. Raymond Ramdihal, oprichter van Freedom City: “De rauwe energie van de straat mixt zich met de verfijning van het theater”

Finale

Vorig jaar stonden er twee Utrechtse teams in de halve finales van het grootste toernooi op de zondag. De winst ging uiteindelijk naar een team uit Parijs.

“Dit jaar ga ik die Fransen verslaan”, grijnst Aram Eduati van UC CREW, de nieuwste generatie breakers uit de stad. “In 2019 zag ik de Underdogz, ook uit Utrecht, Freedom City winnen. Sindsdien ben ik extra hard gaan trainen om de prijs in eigen stad te kunnen houden. Naar mijn mening heeft Utrecht al jarenlang de beste en meest creatieve dansers. En dat wil ik graag nogmaals bewijzen bij een van de grootste competities in het land.”

Expressie

“Het draait echt om de vrijheid van zelfexpressie en de ruimte voor iedereen om te kunnen zijn wie je bent”, vertelt een enthousiaste Raymond Ramdihal – oprichter van Freedom City.

“De hiphopscene is bij uitstek een plek waar iedereen welkom is om te kijken, zichzelf te ontwikkelen en vooral jezelf te zijn. ‘Each One Teach One’ is een waarde die dat mooi laat zien. Iedereen is ooit begonnen en alleen door het te doen, doe je ervaring op. In de inspirerende gemeenschap is altijd veel ruimte en aanmoediging voor persoonlijke en artistieke groei. Het biedt kinderen en jongvolwassenen dan ook een stimulerende, veilige omgeving om hun talenten te ontwikkelen”, legt Ramdihal uit.

Het programma is hier te bekijken.