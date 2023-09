Dit weekend tijdens het UITfeest veel gratis evenementen in Utrecht waaronder een openluchtbioscoop

Om de start van het nieuwe culturele seizoen in Utrecht te vieren staat komend weekend het UITfeest op de agenda. Op meer dan dertig locaties in de stad worden allerlei evenementen georganiseerd, waarvan het grootste deel gratis is te bezoeken.

Het UITfeest begin zaterdag 9 september. In het stadhuis in de binnenstad is dan bijvoorbeeld de voorstelling ‘De Slag om het Vrouwenkiesrecht’ te zien, die wordt opgevoerd door raadsleden en wethouders. Zaterdagavond wordt de Weerdsluis omgetoverd tot openluchtbioscoop. “Al dobberend in een bootje of zittend op de kade kan genoten worden van een voorproefje van het Nederlands Film Festival”, laat de organisatie weten.

Nieuw dit jaar is het volgens de organisatie uitgebreide avond- en nachtprogramma. Zo is er zaterdagavond een mengelmoes van onder meer kunst, cultuur en muziek te beleven bij HE:LEEN, staat Castellum Hoge Woerd in het teken van klassiek en in TivoliVredenburg nemen verschillende dj’s vanaf middernacht plaats achter hun draaitafels.

Zondag

Ook zondag zijn tientallen Utrechtse culturele instellingen geopend, zowel in de binnenstad als daarbuiten. In Park Lepelenburg is toneel van het minifestival A Lazy Sunday Afternoon. “Een atelierroute en festivalhub in de binnenstad en festivalhubs in Overvecht en Leidsche Rijn maken de programmering af.”

Het UITfeest wordt door Utrecht Marketing georganiseerd in samenwerking met vijftig culturele instellingen. Uitgezonderd de nachtprogrammering zijn alle programmaonderdelen gratis te bezoeken. Kijk voor de volledige programmering op de website van de organisatie.