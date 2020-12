Dit zijn de meest geleende boeken bij Bibliotheek Utrecht in 2020

Aan het eind van het jaar zijn er vele lijstjes te maken, zo ook een overzicht van de meest geleende boeken bij Bibliotheek Utrecht. Op nummer 1 staat het boek Huis vol Leugens van schrijversduo Nicci French. In de top 10 staan sowieso veel ‘spannende’ boeken, 7 titels vallen in deze categorie.

Op plek 2 staat Het Italiaanse meisje van Lucina Riley en op plek 3 Schaduw van de nacht van Tess Gerritsen. Lucinda Riley komt vaker voor in lijstjes want ze is de meest geleende auteur door volwassenen bij de bieb.

Het boek Becoming van Michelle Obama voert de lijst met non fictie-boeken aan, gevolgd door kookboek The green kitchen at home en Maar je ziet er helemaal niet autistisch uit van Bianca Toeps.

Paul van Loon is al heel wat jaren populair en dat is nog steeds terug te zien, hij blijft de favoriete schrijver van de jeugd. Ook populair onder jongeren is Minecraft. Bijna alle boeken in de top 10 informatieve boeken jeugd gaan daarover.