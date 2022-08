Dit zijn de vier 3D-tekeningen die in aanloop naar de Vuelta in Utrecht zijn gemaakt

De vier 3D-tekeningen die in aanloop naar de start van de Vuelta in Utrecht gemaakt zouden worden zijn af. Verschillende kunstenaars hebben op het Jaarbeursplein, bij winkelcentrum Overvecht, op het Brusselplein in Leidsche Rijn en aan de Heidelberglaan op het Utrecht Science Park een tekeningen gemaakt die te maken hebben met de Spaanse wielerronde.

Het kunstwerk op het Jaarbeursplein is met ongeveer 100 vierkante meter het grootst. Hierop zijn blokken te zien die in een afgrond zweven. Drie blokken vormen een podium, waarop de nummers één, twee en drie van een wedstrijd worden geëerd. Dit werk is gemaakt door de Franse Sweo en Nikita.

Bij winkelcentrum Overvecht is een racefiets met Spaanse vlag te zien, en door een soort opening in de grond de Spaanse kust. Kerim Mušanović uit Bosnië en Herzegovina is de maker van dit kunstwerk.

Ballonnen

Het werk op het Utrecht Science Park laat een fiets zien die van ballonnen is gemaakt. Het blauwe rijwiel ‘is opgepompt’ met een oranje fietspomp. Dit werk is een creatie van Roberto Treviño Rodriguez uit Mexico.

Tot slot is op het Brusselplein een stier en een racefiets te zien. Aan de fiets hangt een Nederlandse vlag. De Marokkaanse Aziz Elgart is verantwoordelijk voor het werk.

Parcours

Er is voor bovenstaande locaties gekozen omdat het parcours van de Vuelta vlakbij ligt. “De vier 3D-tekeningen brengen niet alleen een ode aan de wielerkoers, maar vestigen ook de aandacht op de vele culturele en sportieve activiteiten die rondom de Vuelta in stad en regio Utrecht plaatsvinden”, schreef Utrecht Marketing, mede-initiatiefnemer van de tekeningen.