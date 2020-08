Documentaire over Herman Berkien schijnt nieuw licht op ‘Clown van Utereg’

Twee documentairemakers hebben een film gemaakt over de Utrechtse cabaretier Herman Berkien. Deze ‘Clown van Utereg’ is bij het grote publiek vooral bekend als zanger van het volkslied van Utrecht.

Het was namelijk Berkien die het lied ‘Als ik boven op de Dom sta’ van Rijk de Gooijer samen heeft gevoegd met ‘Utereg me stadsie’. Het wordt nog steeds afgespeeld voor elke wedstrijd van FC Utrecht.

Daarnaast was het ook Berkien die ervoor zorgde dat het woord ‘agtelijke gladiool’ aan de Nederlandse taal werd toegevoegd. In 2005 overleed de cabaretier. In de documentaire gaan de makers Floris Meinardi en Bart Grimbergen op zoek naar wie hij was.

Angsten

Hiervoor spreken zij onder meer met zijn weduwe, vrienden, vriendinnen en verschillende oud-collega’s. Zo zijn in de documentaire onder andere Tineke Schouten, Han Peekel en Joris Linssen te zien.

“Zij vertellen over zijn ambities, zijn grote gevoel voor humor, zijn taalgevoel, zijn succes, maar ook over zijn onzekerheid en angsten”, aldus de documentairemakers. Daarnaast wordt ook gesproken over Utrechtse humor.

Clown

In de documentaire zijn archiefbeelden van optredens van Berkien te zien, zowel op televisie als in het theater. “Langzaam worden de contouren van de mens achter de clown zichtbaar. De film is een eerbetoon aan een Utrechtse artiest die door velen op een voetstuk is geplaatst, maar worstelde met het leven.”

De film duurt 75 minuten en is vanaf 28 augustus te zien in het Louis Hartlooper Complex in Utrecht.