Documentaire ‘We Komen Van Ver’ toont uitdagingen van jonge nieuwkomers in Utrecht 

“Ik. Eten. Thuis. Dan snap je toch wat ik bedoel?” zegt Gaid. In de documentaire ‘We Komen Van Ver’ delen hij en drie andere jonge nieuwkomers hun verhalen over hun onvrijwillige migratie naar Utrecht en de uitdagingen die zij tegenkwamen. Met de film hopen zij meer begrip te creëren voor jonge migranten en hun mentale welzijn. Wij spreken nieuwkomers Gaid (23) en Angelina (20).

“Hier is geen leven”, zei zijn broer. Gaid vluchtte vanuit Jemen, samen met zijn broer en zus, naar Egypte. Daar kreeg hij te horen dat zijn moeder in Nederland was. “Wij moesten DNA afgeven bij Unicef in Egypte. Er was een match met mijn moeder in Nederland. Ik had haar al een aantal jaar niet gezien. Ook zij was gevlucht.” Samen met zijn broer en zus vloog Gaid naar Nederland, waar de familie herenigd werd. Maar Gaid sprak de taal nog niet. Met een aantal woorden probeerde hij zichzelf duidelijk te maken. “Ik. Eten. Thuis. Dan snap je toch wat ik bedoel? Maar mensen deden alsof ze me niet begrepen.”

In de documentaire ‘We Komen Van Ver’ vertellen vier jonge nieuwkomers over hun migratie naar Utrecht en de eerste jaren in de stad. Naast Gaid Abdo delen Angelina Budkina, Ha Bui en Remy Nyamukabakaba voor het eerst hun verhalen over de weg die zij hebben afgelegd om te komen waar ze nu zijn. “Het is vooral een film over het mentaal welzijn van jonge migranten”, zegt filmmaker Sanne Sprenger.

Ruim acht jaar geleden kwam Gaid in Nederland aan. Hier ging hij voor het eerst naar school. “Dat was voor mij zo leuk. Ik had nog nooit op school gezeten.” Maar Gaid wist toen nog niet dat mensen zo gemeen konden zijn. “Mensen zuchtten als ik om extra uitleg vroeg. Maar ik begreep de taal nog niet. Iemand vroeg zelfs; als je toch geen Nederlans spreekt, waarom zit je dan op deze opleiding?”

Taalbarrière

Voor Angelina (20) waren de eerste jaren in Nederland ook niet makkelijk. Drieënhalf jaar geleden moest zij Rusland abrupt verlaten. Haar moeder besloot met haar Nederlandse man samen te gaan wonen. Binnen twee weken zat ze in het vliegtuig. Angelina moest haar middelbare school in Nederland afmaken. Maar vanwege de taalbarrière lukte dat niet. “Alles was in het Nederlands.” Ze kon wel naar het mbo, maar dat was niet haar niveau. Ze deed immers gymnasium in Rusland. Uiteindelijk heeft ze haar middelbare school in Rusland online kunnen afmaken en begint ze na de zomer met een studie aan de universiteit.

‘Het is niet een keuze die ik als jongere gemaakt heb’

Met de documentaire ‘We Komen Van Ver’ hopen de nieuwkomers op meer begrip voor jonge migranten. “Ik moest naar Nederland komen. Het is niet een keuze die ik als jongere gemaakt heb. Dat moet de samenleving begrijpen”, zegt Gaid. Ook Angelina koos er niet zelf voor om naar Nederland te komen. Volgens haar moeten mensen meer naar elkaar luisteren. Iedere migrant is een uniek persoon en heeft een eigen verhaal.

De documentaire is een samenwerking tussen Common Frames en Still Walking Productions. De première in Nederland heeft onlangs plaatsgevonden in Utrecht, in Het Wilde Westen, en de film werd al eerder vertoond op een festival in Brussel. Over de toekomst van de film wordt nu gesproken. “We willen het graag onderdeel laten zijn van lessen voor burgerschap en maatschappijleer, zodat we er vanaf komend studiejaar mee langs scholen en (beroeps-)opleidingen kunnen gaan”, zegt Sanne. De film moet dus vooral een educatief doel dienen.