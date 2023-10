Documentairemakers zoeken BB’ers die tijdens Koude Oorlog in Utrechtse bunker hebben gewerkt

Ten tijde van de Koude Oorlog was in het fort Lunet I in Utrecht de Nationale Commandobunker van de Bescherming Bevolking (BB) te vinden. Dit was destijds de uitvalsbasis van deze in 1952 opgerichte organisatie. Documentairemakers zijn nu op zoek naar mensen die in deze bunker hebben gewerkt.

De BB bestond met name uit vrijwilligers die in het geval van oorlogsgeweld de Nederlandse bevolking moesten beschermen. Zo konden zij bijvoorbeeld opgeroepen worden om branden te blussen na een bombardement.

“Er kwamen bij lange na niet voldoende vrijwilligers en in juli 1958 besloot men dat iedereen die was afgekeurd voor dienstplicht bij de BB moest. Dit zorgde voor veel jongeren die er geen zin in hadden. Voor de voornamelijk oudere vrijwilligers was dat een ramp”, schrijven de documentairemakers.

In 1986 werd de BB zonder ceremonie opgeheven. Veel van de vrijwilligers vernamen dit via de radio. In Utrecht was in Lunet 1 de uitvalsbasis van de BB te vinden. Documentairemakers zijn nu van plan een film te maken over deze Nationale Commandobunker die onlosmakelijk verbonden is met de Koude Oorlog.

Oproep

“We zoeken verhalen en mogelijk ook foto’s van hoe het eraan toe ging ten tijde van de Koude Oorlog (van ruwweg 1945-1991). Om via deze ‘oral history’ van de BB in Utrecht het verhaal van de Nationale Commandobunker vorm te geven doen we een beroep op het publiek: Wie kent mensen die nog gediend hebben in de commandobunker van de BB, en wie kent verhalen over de Nationale Commandobunker op Lunet 1, en wie heeft nog oude foto’s?” Mensen met meer informatie kunnen mailen naar [email protected].