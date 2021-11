Documentaireserie over realiseren MUZE Hotel Utrecht volgende week te zien op NPO2

De serie van de Utrechtse filmmaker Martin de Vries over de bijzondere totstandkoming van MUZE Hotel in Utrecht, wordt volgende week dagelijks op NPO2 uitgezonden. In de vijf afleveringen volgt de filmmaker de familie Barendregt die een hotel start aan de Tolsteegsingel.

Na het veel te vroege overlijden van hun beide partners krijgen broer en zus Paul en Cocky Barendregt en hun dochters Bo, Puk en Belle een steeds hechtere band. Ze trekken er met zijn allen regelmatig op uit en vieren vele vakanties samen.

De familie Barendregt had, na de moeilijke periode, één wens: samen iets moois realiseren. Uiteindelijk resulteert hun hechte familieband in de aankoop van een vervallen stadshotel in Utrecht dat Paul en Cocky samen met hun dochters nieuw leven proberen in te blazen.

Een uitdagend project wat zeker niet zonder slag of stoot verloopt en waarbij de onderlinge verhoudingen danig op de proef worden gesteld. Als klap op de vuurpijl breekt na drie jaar bloed, zweet en tranen, als ze hun deuren bijna kunnen openen, de coronacrisis uit en is het geld op. Met vallen en opstaan, en met hulp van de ‘verborgen aanwezigheid’ van hun overleden geliefden, trachten zij alsnog hun doel te bereiken.

De documentaireserie De MUZE van Utrecht is in de week van maandag 29 november tot en met vrijdag 3 december dagelijks om 18.21 uur te zien bij Omroep MAX op NPO2.