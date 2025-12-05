 Domplein in Utrecht krijgt interactieve stenen stadsplattegrond Domplein in Utrecht krijgt interactieve stenen stadsplattegrond
Zoeken

Nieuws

Domplein in Utrecht krijgt interactieve stenen stadsplattegrond

Domplein in Utrecht krijgt interactieve stenen stadsplattegrond
Het Domplein krijgt een stenen plaquette van de historische binnenstad van Utrecht. De plaquette verbeeldt de stad in het jaar 1560 en wordt zo’n 3,5 meter groot.

Het Domplein krijgt een stenen plaquette van de historische binnenstad van Utrecht. De plaquette verbeeldt de stad in het jaar 1560 en wordt zo’n 3,5 meter groot.

De plaquette bestaat uit twee delen en is een initiatief van Sociëteit ‘de Constructieve’. Het eerste deel is een platte afbeelding van de historische stad in hardsteen. Hierop zijn onder andere de straten, watergangen, kerken, de stadsmuur en Fort Castellum Trajectum te zien. Dit deel wordt in de bestrating geplaatst, vlakbij de Domkerk en de Pandhof van de Dom.

Het tweede gedeelte maakt de plaquette interactief; op de steen staat een QR-code. Als iemand deze QR-code scant met zijn telefoon, is de plattegrond in 3D te zien. Hierdoor kan men om de 3D-maquette lopen.

geen Reacties

Reageren

Er zijn nog geen reacties geplaatst.

Plaats een reactie

Lees voor u reageert onze algemene voorwaarden. Alle reacties worden vooraf gemodereerd. Uw IP adres is geregistreerd (wordt niet gepubliceerd).

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Laatste nieuws

DUIC TV