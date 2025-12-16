Domtoren en Spoorwegmuseum in top 3 meest beeldbepalende organisaties voor imago provincie Utrecht

De Domtoren en het Spoorwegmuseum staan in de top 3 van meest beeldbepalende vrijetijdsorganisaties voor het imago van de provincie Utrecht in 2025. Dat blijkt uit data van marktonderzoeker Hendrik Beerda Brand Consultancy. Helemaal bovenaan de lijst – op plek 1 – staat Dierenpark Amersfoort. Opvallend dit jaar is dat Kasteel de Haar uit de top 10 is verdwenen en de Domkerk hier juist naartoe is gestegen.

Het imago van provincie Utrecht werd in 2025 voornamelijk gevormd door Dierenpark Amersfoort (nummer 1), het Spoorwegmuseum (nummer 2) en de Domtoren (nummer 3).

Ondanks dat de winnaar van deze lijst niet in Utrecht ligt, komt Utrecht wel ruimschoots voor in de 50 sterkste merken van de vrijetijdssector van de provincie in 2025. Onder meer het Beatrix Theater Utrecht (nummer 7), de Domkerk (nummer 10), de Stadsschouwburg Utrecht (nummer 11), het Nijntje Museum (nummer 12), Museum Catharijneconvent (27) en het Louis Hartlooper Complex (nummer 31) staan ook in deze lijst.

Kasteel de Haar uit de top 10

Opvallend voor dit jaar is dat Kasteel de Haar uit de top 10 is verdwenen. Dit jaar staat het kasteel op plek 13, terwijl het vorig jaar nog op plek 10 stond.

Daarnaast viel ook de Domkerk op, die dit jaar juist terugkeerde in de top 10. “Kennelijk heeft de kerk goed weten mee te profiteren van alle aandacht rond de heropening van de Domtoren na vijf jaar verbouwing”, aldus Beerda. “Nu is het zaak dat de Domkerk in het nieuws blijft met een goed gevuld evenementenprogramma gedurende het hele jaar.”

Volgens de marktonderzoeker verdwijnt een merk namelijk razendsnel uit het hoofd van het publiek wanneer er geen sprake is van ‘voortdurende reuring’.