Domtoren, Jongeriuscomplex en watertoren krijgen extra geld voor restauratie

Drie Utrechtse monumenten krijgen extra geld van de provincie Utrecht voor onderhoud en restauratie. Het gaat hierbij om de watertoren aan de Amsterdamsestraatweg, het Jongeriuscomplex en de Domtoren. De provincie laat telefonisch weten niet te willen vertellen hoeveel geld elk project krijgt.

In totaal wordt er 5,2 miljoen euro vrijgemaakt voor zeventien monumenten in de provincie. Daarvan liggen er dus drie in Utrecht. Het geld komt uit een speciaal fonds met de naam Erfgoedparels.

Zowel de Domtoren als de watertoren aan de Amsterdamsestraatweg staan op dit moment in de steigers. Ze worden allebei opgeknapt en daar komt extra geld voor vrij. Het geld voor het Jongeriuscomplex komt beschikbaar voor de kademuur, het hekwerk en de bruggen. De villa en het kantoor zijn al gerestaureerd.

De provincie laat weten niet te willen openbaren hoeveel geld welk project krijgt. De Utrechtse wethouder Eelco Eerenberg laat op Twitter in ieder geval weten dat de Domtoren 600.000 euro heeft ontvangen.