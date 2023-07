Domtoren zoekt mensen die ooit aan het icoon van Utrecht hebben gewerkt

De organisatie achter de Utrechtse Domtoren is op zoek naar mensen die ooit werkzaamheden hebben uitgevoerd aan het icoon van de stad. Op 26 augustus wordt namelijk in samenwerking met Het Utrechts Archief een terugkomdag voor deze vaklieden georganiseerd.



“Ben of ken jij iemand die ooit een steentje heeft bijgedragen aan het behoud van de Domtoren? Dan zijn we op zoek naar jou”, schrijft de organisatie achter de Domtoren in een persbericht. Het gaat dan bijvoorbeeld om restauratie- of onderhoudswerkzaamheden als metselwerk, timmerwerk, leidekken, smeedwerk of klokgieten.

Ook de vaklieden die nu werken aan de Domtoren kunnen zich aanmelden. Op 26 augustus wordt een terugkomdag georganiseerd waar verhalen worden gedeeld en herinneringen opgehaald. Onder meer op basis hiervan wordt een verhaal over 100 jaar torenbehoud geschreven.

Restauraties

Tussen 1901 en 1930 werd de Domtoren grootschalig aangepakt en daarna volgden er nog een paar kleine restauraties. Ook nu wordt de toren weer grondig onder handen genomen. In de afgelopen honderd jaar hebben er dus vele mensen gewerkt aan de Dom.

De huidige werkzaamheden verlopen voorspoedig want in oktober van dit jaar, en dat is eerder dan gepland, wordt de steiger rond de bovenste 40 meter afgebroken. Hierdoor is straks de lantaarn (zoals dit deel van de Dom genoemd wordt) weer zichtbaar. De volledige restauratie wordt naar verwachting na de zomer van 2024 afgerond.

Mensen die zich aan willen melden kunnen dat doen via de officiële website van de Domtoren.