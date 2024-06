DOMunder bestaat tien jaar en viert dat met een nieuwe expositie en gratis rondleidingen

Toen in 2014 het archeologisch onderzoek onder het Domplein in Utrecht werd afgerond, kon op dezelfde plek de bouw van DOMunder beginnen. Inmiddels is de attractie precies tien jaar open en dit jubileum werd zondag gevierd met onder andere een nieuwe expositie en gratis rondleidingen.

In 1929 werd onder leiding van Albert Egges van Giffen het eerste echte archeologische onderzoek gedaan op het Domplein. Aanleiding hiervoor waren de scherven van Romeins aardewerk en de resten van dakpannen die aan het licht kwamen toen twee jaar daarvoor de fundering werd gelegd van het ontvangstgebouw dat naast de Domtoren staat.

Giffen ontdekte dat er onder het plein restanten van een Romeins fort lagen, die in de eerste eeuw van onze jaartelling was gebouwd. “Het Domplein is het hart van Utrecht en hier bevindt zich ook de oorsprong van de stad. Hier is de plek waar de Romeinen in de eerste eeuw van onze jaartelling een fort, castellum, bouwden […]. Het is een van de best bewaarde Romeinse forten van ons land, waar de stad uit is voortgekomen en verder groeide”, zegt archeoloog Herre Wynia.

Sleuven

Van Giffen deed in 1949 opnieuw onderzoek, waarbij hij twee sleuven liet graven die na afloop weer werden dichtgegooid. Voor DOMunder wilde men deze sleuven weer openmaken, zodat ze gebruikt konden worden als doorgang voor de bezoekers. Bij het uitgraven werd gebruikgemaakt van een metaaldetector, iets dat in 1949 niet werd gedaan, en de archeologen vonden daarmee zo’n 20.000 objecten, waaronder tientallen vroegmiddeleeuwse gouden en zilveren munten.

In 2013 en 2014 is opnieuw archeologisch onderzoek gedaan en op basis daarvan is vandaag een rapport verschenen van de archeologen van de Afdeling Erfgoed Gemeente Utrecht. Vlak na dit onderzoek is DOMunder geopend.

Zondag

Zondag werd het tienjarig bestaan gevierd met onder meer de nieuwe expositie ‘Gevonden Voorwerpen’. Deze tentoonstelling is bovengronds en bestaat uit meerdere borden met daarop tekst en afbeeldingen. “De expositie ‘Gevonden Voorwerpen’ vertelt het verhaal van 2000 jaar Utrecht aan de hand van de archeologische vondsten op het Domplein”, aldus DOMunder. De tentoonstelling blijft twee maanden staan.

Daarnaast konden mensen vandaag ook gratis DOMunder bezoeken en waren er allerlei activiteiten op het Domplein, zoals een archeologische graafbak voor kinderen, kruiwagentours, mini-tours in Paleis Lofen en een speurtocht.