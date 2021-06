DOMunder weer open na coronajaar, maar ook een jaar met steun van gemeente en provincie

Dit verhaal is tot stand gekomen in samenwerking met de gemeente Utrecht. Utrecht investeert in de kwaliteit en toekomst van de stad om snel en sterk uit de coronacrisis te komen. Mensen die hard zijn geraakt door de crisis krijgen extra hulp. Werkzoekenden krijgen goede begeleiding en scholing. Er is extra steun voor evenementen, sport, cultuur en welzijn en er wordt versneld geïnvesteerd in projecten op bijvoorbeeld het gebied van wonen, verkeer en groen. Dat doet de gemeente Utrecht, samen met het rijk, ondernemers en maatschappelijke organisaties. Lees hoe Utrecht snel en sterk uit de crisis komt.

We kunnen er kort over zijn, zonder financiële steun had DOMunder het niet gered. Net als veel andere culturele instellingen en erfgoedlocaties kreeg ook de historische beleving onder het Domplein zware klappen te verduren door corona. “Dit soort plekken zijn essentieel, en daarom is steun des te belangrijker”, vertelt wethouder Anke Klein.

Langzaam wordt Utrecht weer opengegooid door de coronaversoepelingen. De besmettingen nemen af en er wordt volop gevaccineerd. We mogen weer het terras op, sporten gebeurt weer massaal en historische attracties, kunst- en cultuurinstellingen ontvangen weer bezoekers. Zo ook DOMunder, de eerste rondleidingen zijn inmiddels gegeven en waren meteen volgeboekt. Ook wethouder Anke Klein kwam een kijkje nemen. “Dit is waanzinnig uniek, wij staan hier op dé plek waar 2000 jaar geleden de Romeinen kwamen. Het ligt hier gewoon tastbaar voor onze neus. Wat zo belangrijk is aan dit erfgoed, is dat het van ons allemaal is. Dit is waar Utrecht vandaan komt.”

Zakelijk leider van DOMunder Wout de Boer is ook aanwezig. De afgelopen periode hebben ze flink geïnvesteerd om de historische attractie gereed te maken voor groepen bezoekers, op anderhalve meter. Hij blikt nog een keer terug op afgelopen jaar: “De schrik zat er natuurlijk goed in toen de eerste lockdown begon. Net als iedereen, wisten we niet waar we aan toe waren. In de zomer konden we weer even open maar daarna begon de tweede lockdown. Als organisatie krijgen we natuurlijk heel veel energie van onze bezoekers, maar die waren er juist niet. Voor de vele vrijwilligers was dit ook een lastige periode.” Klein vult aan: “Het was een pittig tijd voor mensen in deze sector. Maar ik heb ontzettend veel bewondering voor de creativiteit en veerkracht die Utrechters toonden als de situatie en de maatregelen weer wijzigden.”

Financiële klappen

De veerkracht was er bij inwoners en ondernemers, maar er vielen op tal van plekken wel financiële klappen. Ook bij DOMunder. De Boer: “Onze inkomsten, zo’n 90 procent, komen voornamelijk uit ticketverkoop. De sluiting was voor ons dan ook een grote klap, enorm zelfs. Zonder de noodsteun die we hebben gekregen van de gemeente Utrecht en de provincie hadden we het niet gered.” Met steun- en herstelpakketten zorgde het college ervoor dat essentiële voorzieningen overeind bleven. Er is steun voor individuele bewoners, maar ook steun voor ondernemers, evenementen, sport, cultuur en welzijn. Daarnaast wil het college flink blijven investeren in de stad om sneller en sterker uit de crisis te komen.

Klein heeft zich onder meer hard gemaakt voor het erfgoed en de kunst- en cultuursector in de stad. DOMunder hoort daar ook bij. Klein: “Drie dingen zijn belangrijk; we willen de scherpe kanten van de crisis afhalen, we moeten perspectief blijven bieden en vooral ook naar de toekomst kijken. Erfgoed, kunst- en cultuurinstellingen zijn plekken die horen bij de stad en die zijn voor alle Utrechters. Die moeten we steunen, daarmee steunen we ook onze bewoners.”

DOMunder is door de steun gered. Naast steun van de gemeente en de provincie is er ook geld gekomen van verschillende fondsen. Daardoor hebben ze afgelopen periode kunnen investeren. Er is een heleboel te zien in de historische attractie onder het Domplein, maar erg groot waren de wandelpaden niet. Voordat de anderhalvemetermaatregel er was, was dat geen probleem. De Boer: “We hebben nu meer ruimte kunnen creëren, en dat hebben we ook op zo’n manier gedaan dat het een meerwaarde heeft voor bezoekers. Het looppad is verbreed én verlaagd. We staan nu ook op het niveau van de Romeinen, 5 meter onder het Domplein. Ook wordt het hierdoor makkelijker om straks als bezoeker mee te graven en speuren in de grond. Er valt hier namelijk nog genoeg te ontdekken.”