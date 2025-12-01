De dancegroep 2 Brothers on the 4th Floor, die door twee Utrechters is opgericht, stopt met optreden. De artiesten zijn bekend van internationale hits, zoals Never Alone en Dream (Will Come Alive).

In het MAX-programma Carrie op Vrijdag vertelde rapper D-Rock dat hij door de ziekte van Parkinson geen shows meer kan spelen. Des’ray, de zangeres met wie D-Rock jarenlang het podium deelde, besloot daarom ook te stoppen met de formatie.

De groep dankt zijn naam aan de Utrechtse broers Martin en Bobby Boer, die de groep in de jaren negentig oprichtten. Dit deden zij op de vierde verdieping van hun portiekflat in Zuilen. Later voegden Des’Ray en D-Rock zich bij de broers.

De afgelopen decennia trad de formatie bijna wekelijks op. Zaterdag speelde de groep voor het laatst in Nederland. Wel staan ze nog een aantal keer in het buitenland.