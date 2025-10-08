Drie nieuwe beelden op de Utrechtse Jaarbeursboulevard

De Utrechtse Jaarbeursboulevard is tijdelijk drie kunstwerken rijker. De beelden, die gemaakt zijn door kunstenaar Arne Quinze, moeten ervoor zorgen dat de boulevard een levendige ontmoetingsplek wordt. Het is een initiatief van de Jaarbeurs, Wonderwoods en bioscoop Kinepolis. Daarnaast zijn de kunstwerken een voorproefje van de zomertentoonstelling die de Jaarbeurs in 2026 wil organiseren.

De drie beelden maken deel uit van Arne Quinze’s Lupine Series. Hierin staan sterk vergrote bloemvormen centraal die de schoonheid van de natuur doen verbeelden in ‘haar voortdurende cyclus van bloei, verval en hernieuwde bloei’. Esther Driessen, hoofd corporate communicatie bij Koninklijke Jaarbeurs, hoopt dat voorbijgangers zich uitgenodigd voelen om even stil te staan en zich bij het kunstwerk te verwonderen. “De beelden duiken onverwacht op in een stedelijke setting en zetten mensen aan het denken over de rol van natuur in de stad. Zijn werk herinnert ons eraan dat natuur geen decoratie is, maar een fundament van ons bestaan”, aldus Driessen.

Tekst gaat verder onder de afbeelding

Meer dan een doorgangsroute

Op dit moment fungeert de boulevard voornamelijk als doorgangsroute. De initiatiefnemers vinden echter dat de boulevard meer potentie heeft, en willen hem door middel van kunst aantrekkelijker maken. “Kunst heeft de kracht om publieke ruimte te transformeren: het versterkt de uitstraling van een gebied, creëert een gevoel van trots en identiteit bij bewoners, verrast bezoekers en draagt bij aan een prettige en veilige omgeving”, aldus Esther Driessen. Volgens haar geven de drie kunstwerken een extra dimensie van de Jaarbeursboulevard; niet alleen een doorgangsroute, maar een plek waar mensen elkaar ontmoeten, stilstaan en nieuwe ideeën opdoen.

JAARBEURS X ART

De beelden zijn ook een voorproefje van de zomertentoonstelling JAARBEURS X ART, die de Jaarbeurs in 2026 wil organiseren. Tijdens deze tentoonstelling worden verschillende kunstenaars uitgenodigd om de beurshallen van de Jaarbeurs te verfraaien met werken.

Arne Quinze

Arne Quinze begon zijn carrière als graffitikunstenaar in België en is inmiddels uitgegroeid tot een internationaal bekende beeldhouwer en installatiekunstenaar. Zijn werk kan voornamelijk gekenmerkt worden door grote sculpturen van hout en staal, die vaak zijn opgebouwd uit ritmische en golvende vormen. Daarnaast maakt hij graag gebruik van felle kleuren, als contrast tegen de grijze eentonigheid van de stad. Quinze ziet kunst dan ook als een manier om mensen samen te brengen en hen stil te laten staan bij hun omgeving.