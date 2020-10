Drie nieuwe stoelen in Centraal Museum in Utrecht, waaronder een coronastoel

Het Centraal Museum in Utrecht heeft drie nieuwe stoelen toegevoegd aan de collectie. Een van die meubels is een corona-roze crisisstoel.

Piet Hein Eek maakte tijdens verschillende crisissen in de moderne geschiedenis do-it-yourself-meubelen. Het idee hierachter was dat mensen die financieel getroffen waren toch betaalbare meubels konden kopen. Dit werd echter geen succes en veel van de compartimenten bleven liggen.

Nu de wereld in de ban is van corona is er sprake van een nieuwe crisis en heeft Eek zijn meubelstukken weer tevoorschijn gehaald. Dit keer heeft hij ze in corona-roze gespoten en zijn ze bestempeld tot de Corona Crisis Collectie. De stoel uit deze collectie staat nu in het Centraal Museum.

(Tekst loopt door onder afbeelding)

Brug

Mina Abouzahra maakte met Marokkaanse tapijten een nieuwe versie van de klassieke stoel van Wim Rietveld uit 1959. Met deze zogenoemde Abouzahra-Rietveld fauteuil slaat ze een brug tussen twee ontwerperswerelden.

Daarmee past de stoel van Abouzahra naar eigen zeggen in de traditie van het museum om te laten zien hoe hedendaagse kunstenaars zich laten inspireren door iconen. Zo waren onlangs nog creaties van zeven ontwerpers te zien die zich lieten inspireren door het werk van Martin Visser.

Tekst loopt door onder afbeelding

Outlines

Tot slot heeft het Centraal Museum een stoel uit de Outline-serie van Joost Bleiswijk opgenomen in de collectie. De stoel is onderdeel van zijn eindexamenwerk uit 2001 dat hij maakte aan de Design Academy in Eindhoven.

Bleiswijk liet zich inspireren door een afgebroken huis dat naast een andere woning stond. Het ontbreken van het afgebroken huis, naast de duidelijke lijnen van het andere huis, maakte Joost nieuwsgierig naar het huis dat er ooit stond. In de serie maakte hij objecten met slechts een ‘outline’, een herinnering aan het object dat er ooit was.