Drie Utrechtse topensembles samen op het podium voor concert volledig in teken van Sint Maarten

Drie Utrechtse topensembles dragen op vrijdag 11 november een bijzonder concert voor in TivoliVredenburg, volledig in het teken van Sint Maarten. Deze ‘grandioze finale’ ter afsluiting van Utrecht 900 wordt live uitgezonden op NPO Radio 4.

Het concert is een initiatief van het ensemble Holland Baroque. Dit ensemble staat op 11 november samen met de Nederlandse Bachvereniging en het Nederlands Kamerkoor op het podium. Ze worden bijgestaan door een internationale solistencast én de kinderen van de Kathedrale Koorscholen uit Utrecht en Suriname.

“De ensembles pakken groots uit met een voor barokconcerten uitzonderlijk grote bezetting van orkest, koren en solisten, met de Kathedrale Koorschool uit Suriname als speciale gast”, schrijft de organisatie.

Händel

Twee werken die verwijzen naar de geschiedenis van de stad staan in dit concert centraal: het Utrecht Te Deum en het Jubilate van Georg Friedrich Händel. “De componist schreef het tweeluik naar aanleiding van het vredesverdrag dat in 1713 in Utrecht werd gesloten. De werken werden officieel voor het eerst uitgevoerd op 13 juli van dat jaar, toen de Vrede van Utrecht na langdurige en moeizame onderhandelingen eindelijk was ondertekend.”

De componist Erik van der Horst schreef speciaal voor dit jubileumconcert twee nieuwe liederen. Het ene is een Sint Maartenlied en het ander is een lied voor de stad Utrecht. Voor de tekst sprak hij met Utrechters over wat Sint Maarten voor hen betekent. Deze nieuwe liederen worden als cadeau aan de stad aangeboden en gaan op 11 november in première tijdens het concert.

Luisteren

Het concert vindt plaats in de Grote Zaal van TivoliVredenburg. Kaarten daarvoor zijn te vinden op de website. Het AVROTROS Vrijdagconcert wordt ook live uitgezonden op NPO Radio 4.