Dries Verhoeven onderzoekt morele grenzen in kapitalisme met nieuwe voorstelling in Utrecht

Utrechtse beeldend kunstenaar en theatermaker Dries Verhoeven komt met een nieuwe voorstelling naar de Paardenkathedraal. In Alles moet weg onderzoekt hij het thema winkeldiefstal binnen de context van onze kapitalistische samenleving. De voorstelling is van 24 oktober tot en met 3 november 2024 te zien.

Het lijkt onschuldig: een stukje gember ongescand in jouw tas laten glijden. Maar volgens Dries Verhoeven gaat dit over wat wij moreel verwerpelijk vinden en wat niet. “Sinds de kerk als morele autoriteit is verdwenen is ons denken over goed en fout een stuk dubbelzinniger geworden”, zegt de theatermaker. De opkomst van zelfscankassa’s, en de daarmee gepaard gaande toename van winkeldiefstal, zette hem aan tot een onderzoek naar morele vraagstukken binnen het kapitalistische systeem.

Verhoeven ging in gesprek met 24 mensen die af en toe iets ‘vergeten’ te betalen, met veroordeelde dieven en zij die diefstal beschouwen als een vorm van verzet. Voor Alles moet weg heeft Verhoeven een kleine replica van een supermarkt gang gemaakt. De bezoekers kunnen vanachter de producten in de schappen de gang in gluren.

“Voor een groeiende groep mensen is het een ‘diefstalletje om bestwil’. Ze zijn cynisch en niet te beroerd om de eigen beurs een handje te helpen, of ze zijn uitgesproken ideologisch gemotiveerd en vastberaden om het grootwinkelbedrijf de genadeklap toe te brengen”, zegt Verhoeven.

Als we ons onbespied wanen

“Er bestaat een kleine groep jonge mensen die bijvoorbeeld via TikTok tips uitwisselen, maar het gros van de winkeldieven loopt niet te koop met haar gedrag. […] Voor de bühne zijn we fatsoenlijk en maatschappelijk bewust maar als we ons onbespied wanen zijn we soms net zo opportunistisch als het ons omringende systeem. Het fascineert me mateloos, die contradictie tussen wie we beweren te zijn en wie we werkelijk zijn.”

Verhoeven maakte eerder onder meer The NarcoSexuals, Happiness en Dear beloved friend, waarvoor hij in 2023 een Gouden Kalf won.