Dries Verhoeven wint prijs voor zijn ‘uitzonderlijke bijdrage’ aan de kunst in de stad Utrecht

Dries Verhoeven heeft voor zijn ‘uitzonderlijke bijdrage’ aan de kunst in de stad Utrecht en ver daarbuiten de Fentener van Vlissingen Cultuurprijs 2022 ontvangen. De prijs wordt om de drie jaar toegekend en bestaat uit een geldprijs van 25.000 euro.

Verhoeven maakt installaties, performances en’ happenings’ die plaatsvinden in musea, theaters, op locatie en in de openbare ruimte. In Utrecht is hij onder meer bekend van de fictieve bouwplaats op de Neude in 2018. Op hetzelfde plein stond hij in 2015 met de installatie Wanna Play.

“Dries Verhoeven is een zeer veelzijdig Utrechts kunstenaar met wortels in het theater, waarmee hij zich moeiteloos beweegt in meerdere kunstdisciplines. Verhoeven blijft zich steeds ontwikkelen en is een inspirator voor vele andere (beginnende) kunstenaars”, aldus voorzitter Lisette Pelsers van het Fentener van Vlissingen Fonds over de toekenning van de Cultuurprijs aan Verhoeven.

De prijs, bedoeld om buitengewoon talentvolle kunstenaars te stimuleren, wordt op 22 mei uitgereikt in de Ping Pong Club in Utrecht, waar tot 6 juni op het naastgelegen Wisselspoorterrein Verhoevens voorstelling The NarcoSexuals loopt.