Duikboot van JanIsDeMan meert aan in Kanaleneiland in Utrecht: ‘Prikkelt vooral de fantasie van kinderen’

Voor zover wij weten varen er geen duikboten in het Amsterdam-Rijnkanaal bij Utrecht, maar er is er nu wel één te zien in Kanaleneiland. Kunstenaar Jan Heinsbroek, beter bekend als JanIsDeMan, heeft op de hoek van de Adenauerlaan en het Attleeplantsoen een nieuwe muurschildering gemaakt waar onder meer een onderzeeër op te zien is.

Wie snel voorbij het kunstwerk loopt ziet misschien alleen een duikboot, maar er is zoveel meer te aanschouwen. “Ik heb er een aantal maatschappelijke thema’s in verwerkt. Zo wordt er in de media veel geschreven over spionage. Denk bijvoorbeeld aan de ballon die niet lang geleden boven de Verenigde Staten is neergehaald. Dit wilde ik laten zien met het oogje in de periscoop.”

Daarnaast wilde hij door het leven onder water en dat van daarboven te laten zien het thema ‘biodiversiteit’ erin terug laten komen. Heinsbroek zegt veel bezig te zijn met het klimaat en hij probeert ook weer met deze muurschildering mensen bewust te maken van de problemen die momenteel spelen. “Want als je je ergens bewust van bent, ben je al een heel eind.”

Rozeneiland

Naast deze serieuze thema’s heeft het kunstwerk ook een speelse kant. “De duikboot zelf is al speels afgebeeld. Ook zie je onder water een voetbal omdat alle jochies hier in de buurt vaak aan het voetballen zijn. Omdat Kanaleneiland soms nog Rozeneiland wordt genoemd zie je onder water ook een aantal van deze bloemen bloeien.”

Het kunstwerk is tot stand gekomen door een initiatief van de bewoners. Heinsbroek is met een groepje om tafel gaan zitten en heeft een aantal elementen die voor de omwonenden belangrijk zijn verwerkt in de muurschildering. “Ik denk dat het vooral de fantasie van kinderen prikkelt.”