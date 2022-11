Duizenden mensen bij Parade Zonder Muren, slotfeest van Utrecht 900

Duizenden mensen waren vrijdagavond in Utrecht getuige van de Parade Zonder Muren. Vanaf het Spoorwegmuseum liepen de ongeveer 2.000 deelnemers in een lichtgevende stoet via de singels naar het Moreelsepark. Langs de route stonden duizenden toeschouwers.

Vrijdag was het natuurlijk 11 november en op die dag wordt traditiegetrouw Sint Maarten gevierd in Utrecht. Voorgaande jaren vond op deze datum dan ook de Sint Maarten Parade plaats. Dit jaar was deze optocht omgedoopt tot Parade Zonder Muren, vanwege het 900—jarig bestaan van de Utrechtse stadsrechten. Het thema van deze verjaardag was namelijk stad zonder muren.

Dit feest begon op 2 juni, toen was het namelijk precies 900 jaar geleden dat Utrecht stadsrechten kreeg. Sinds dat moment zijn er allerlei feesten en evenementen georganiseerd die voor de ene inwoner makkelijker te vinden waren dan voor de andere. Het slotfeest van deze verjaardag was vrijdag met als hoogtepunt de Parade Zonder Muren.

Net zoals tijdens de Sint Maarten Parade liepen er veel mensen mee met lichtsculpturen. Daarnaast waren er ook koren, orkesten, dansers en theatrale acts van de partij. De optocht begon om 18.00 uur en eindigde ongeveer twee uur later in het Moreelsepark.

Op de gevel het Utrechtse stadhuis was vanaf 18.00 uur een projectie te zien waarin het verhaal van Sint Maarten werd verteld. Deze projectie is onderdeel van de Sfeerroute die ook vanavond en morgenavond te zien zijn. Lees hier meer over deze route.

