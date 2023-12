Een bijzonder transport: kunstwerk Zeelandschap op Smakkelaarsveld in Utrecht gaat op reis

Het kunstwerk Zeelandschap op het Smakkelaarsveld in Utrecht gaat op reis. Het Zeelandschap moet wijken voor grootschalige bouwplannen, maar een nieuwe locatie voor het kunstwerk is tot op heden niet gevonden. Daarom wordt het nog deze maand verplaatst naar de gemeentelijke opslag in Papendorp. En dat is een behoorlijke operatie.



Het enorme kunstwerk van kunstenaar David van de Kop staat al sinds de jaren tachtig op dezelfde plek, maar moet nu weg vanwege bouwplannen voor het Smakkelaarsveld. Daar komen onder meer zo’n 150 huur- en koopwoningen en een kantoorgebouw.

Voor het Zeelandschap is sindsdien met man en macht gezocht naar een nieuwe plek. Er werden meerdere locaties aangedragen, waaronder het park bij de watertoren in Overvecht, het Beatrixpark in Lunetten en het beeldenpark aan de Willem Arntszkade, maar om verschillende redenen ging de verhuizing toch steeds niet door.

Er is dus geen nieuwe locatie voor het kolossale kunstwerk. Omdat de werkzaamheden op het Smakkelaarsveld bijna beginnen, moet het Zeelandschap wel voor eind dit jaar weg. Het Zeelandschap verhuist daarom tijdelijk naar de gemeentelijke opslag in Papendorp. Daar kan het twee jaar blijven en in de tussentijd wordt verder gezocht naar een geschikte plek voor het kunstwerk – in of buiten Utrecht.

Flinke operatie

De verhuizing van het Zeelandschap is een flinke operatie. Het kunstwerk bestaat uit vier sculpturen, waarvan het zwaarste 35.000 kilo weegt. De beelden staan op een betonnen funderingsplaat die vrij moet komen te liggen. Als dat gebeurd is, moeten de enorme beelden in stukken worden gezaagd om ze te kunnen vervoeren. De voorbereidende werkzaamheden vinden de komende dagen plaats. Het uiteindelijke transport staat gepland voor dinsdag 19 tot vrijdag 22 december.