Een drankje drinken in het spijsverteringsstelsel? Het kan binnenkort op het Berlijnplein

Op het Berlijnplein in Utrecht verschijnen allerlei kunstwerken die onderdeel zijn van de openluchtexpositie RAUM der Lusten. Eén van de kunstwerken is een bar in het menselijk spijsverteringsstelsel. De tentoonstelling wordt op 30 april officieel geopend.

RAUM der Lusten bestaat uit werken van bekende en jonge kunstenaars. Daarnaast draaien er ook films, zijn er optredens en vinden er gesprekken plaats. Ook is er een zogenoemde ‘online experience’ ontwikkeld, waarmee mensen met een poppetje door de expositie kunnen lopen en ook anderen kunnen ontmoeten.

BarRectum

Bij RAUM komen allerlei verschillende werken te staan. Het meest spraakmakende is misschien wel ‘BarRectum’ dat door Atelier van Lieshout is gemaakt. Het werk stelt het menselijk spijsverteringsstelsel voor en is op het deel van de dikke darm na volledig op schaal gemaakt.

In het werk zit zoals de naam al doet vermoeden een bar, waar mensen een drankje kunnen drinken. De anus is de nooduitgang.

Tekst loopt door afbeelding

Fire Dune

Een ander kunstwerk dat inmiddels ook al op het Berlijnplein is geplaatst is ‘Fire Dune’ van studio Ossidiana. Het werk bestaat uit een duinlandschap met verschillende vuurplaatsen en een pizzaoven, waar het publiek deze zomer vrij gebruik van kan maken.

Fire Dune is geïnspireerd op de heuvels zand in de vele bouwputten in Leidsche Rijn, maar ook op traditionele Russische kachels die mensen warm houden én waar eten op wordt gekookt.

Tekst loopt door afbeelding

Raum

Raum der Lusten wordt op 30 april om 16.00 uur via een livestream officieel geopend. Het is diezelfde dag echter al vanaf zonsopkomst te bezoeken. De tentoonstelling duurt tot en met 29 augustus. Bekijk de website van RAUM voor meer informatie.