Een nieuwe seizoen groen; de Botanische Tuinen in Utrecht openen weer

Na een lange winterslaap ontwaakt de Botanische Tuinen in Utrecht weer. Vanaf 1 maart zwaaien de deuren open en kunnen bezoekers opnieuw dwalen door het serene Bamboebos, de kleurrijke Insectenweide en de weelderige Tropische kassen. Er is deze winter ook hard gewerkt aan vernieuwingen, dus er valt ook veel nieuws te ontdekken in de groene oase aan de Budapestlaan.

Terwijl de tuinen in rust waren, werd er achter de schermen flink geklust. Een groot project was de vervanging van de zestig jaar oude oeverbeschoeiing van de fortgracht.

Ook de Ontdektuin onderging een transformatie: het prairievak werd klaargemaakt voor nieuwe beplanting. Binnenkort verrijzen hier zo’n vijftig tot zestig soorten prairieplanten, die een zo natuurgetrouw mogelijk beeld geven van de Amerikaanse prairies.

Daarnaast krijgt de Evolutietuin steeds meer vorm. Er komen meer planten, kunstzinnige installaties en informatieve borden die het verhaal van de evolutie van planten vertellen.

Tuinieren ontdekken

Naast de groene vernieuwingen, staan er ook dit jaar weer verschillende activiteiten op het programma. Zo is er op 22 en 23 maart het Voorjaarsweekend, waar bezoekers kunnen leren over de feiten en fabels van tuinieren. En in juni volgt een bijzondere mijlpaal: de feestelijke opening van de Evolutietuin.

De Botanische Tuinen zijn geopend van 1 maart tot 1 december 2025, dagelijks van 10.00 tot 16.30 uur.