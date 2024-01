Een ‘stadsgezicht’ van Utrecht in het Louvre: wie weet er meer over schilderij MNR511?

De afgelopen maanden heeft DUIC onderzoek gedaan naar een ogenschijnlijk Utrechts stadsgezicht dat in het Louvre hangt: ‘L’Oude Gracht à Utrecht’. Het schilderij werd omstreeks 1782 gemaakt door de tegenwoordig relatief onbekende kunstschilder Johannes Huibert Prins. Het schilderij is omgeven met raadsels. DUIC heeft een hoop nieuwe informatie boven water kunnen krijgen, maar er zijn nog een aantal onduidelijkheden. En daarom doen we een oproep aan onze lezers.

De voorstelling op het schilderij bevat elementen die doen denken aan Utrecht, zoals de Vismarkt, de Kalisbrug en de Maartensbrug. Maar dit stukje van de stad is er niet één op één in te herkennen. Het schilderij is een samengesteld beeld met enkele Utrechtse elementen, maar de titel ‘L’Oude Gracht à Utrecht’ lijkt wat kort door de bocht. Wie de eigenaar van het schilderij is, is ook niet bekend.

Roofkunst Tweede Wereldoorlog

Het schilderij is roofkunst, het werd in de Tweede Wereldoorlog in Frankrijk verworven door de bekende nazi-kunsthandelaar Hildebrand Gurlitt. Het schilderij was onderdeel van de collectie kunst die in Hitlers Führermuseum had moeten komen te hangen. Het museum is er nooit gekomen en het schilderij werd na de oorlog terug naar Frankrijk gehaald.

Sinds 1950 is het werk in museum Louvre in Parijs, waar het wordt tentoongesteld in een klein zaaltje voor kunst die wacht op terugkeer naar de rechtmatige eigenaar of zijn/haar nazaten.

De afgelopen maanden heeft DUIC onderzoek gedaan naar wat er op het schilderij te zien is, wat de herkomst van het schilderij is en hoe het leven van de schilder verlopen is. We doken de archieven in, brachten een bezoek aan Parijs en spraken een aantal experts. In de komende weken publiceren we meerdere verhalen over dit onderzoek en onze bevindingen. Er zijn echter nog verschillende dingen onduidelijk. Daarom doen we nog een laatste oproep.

Oproep

We komen graag in contact met mensen die meer weten over de herkomst van dit schilderij of over de voorstelling die erop te zien. Ook mensen die andere informatie hebben die ons weer verder kan helpen, zijn uitgenodigd om zich bij ons te melden. Contact opnemen of informatie toesturen kan via het e-mailadres [email protected] onder vermelding van ‘Onderzoek schilderij’.

Foto van het schilderij in hoge resolutie is hier te vinden.