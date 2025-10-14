Een van de oudste (en meest geliefde) muurschilderingen van Utrecht is gerenoveerd

De muurschildering Het Balkon op de hoek van de Adelaarstraat en de Nieuwe Keizersgracht in Utrecht is opnieuw gerenoveerd. Het werk is ruim 45 jaar oud en volgens de afdeling Culturele Zaken van de gemeente ‘een van de meest geliefde’ schilderingen van de stad.

Het Balkon is het meest in het oog springende onderdeel van een drieluik dat in 1979, in opdracht van de gemeente, door kunstenaar Hans van der Plas (1952-1991) werd ontworpen en geschilderd. Op dit werk zijn ramen en een balkon te zien, met daarvoor enkele duiven.

Op de twee andere delen van het drieluik, die op de Nieuwe Keizersgracht en Abraham Bloemaertstraat te zien zijn, schilderde Van der Plas een zwerm vogels en de monnik Sint Franciscus die vliegende vogels tot zich roept. Deze monnik (1182-1226) is de beschermheilige van de dieren. Hij stierf op 4 oktober, waardoor deze datum later werd uitgeroepen tot dierendag.

Nadat Het Balkon in 2004 al een keer werd gerestaureerd, is de gemeente in 2023 opnieuw gestart met de voorbereidingen van de renovatie van het drieluik. Dit werd gedaan in samenwerking met De Strakke Hand, SRAL restauratieatelier Maastricht en de erfgenamen van Van der Plas. In de zomer van 2024 is het deel met Sint Franciscus hersteld en dit jaar is Het Balkon aangepakt. In 2026 staat de restauratie van de zwerm vogels op de planning.