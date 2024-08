Een weekend vol films tijdens kampeerfestival bij Fort aan de Klop in Utrecht

Een slaaptent opzetten achter het grote witte doek en genieten van een divers aanbod aan films? Het kan op 10 en 11 augustus bij Fort aan de Klop tijdens Travelling Light, het eerste kampeerfestival in Utrecht.

Filmliefhebbers verzamelen zich dit weekend om de wereld van underground cinema te vieren. Verwacht geen perfecte Holleywood-producties, maar films die buiten de mainstream vallen. Welke films dat zijn, wordt pas duidelijk wanneer de titels op het scherm verschijnen.

Programma

Er is ook een video-installatie van Telemagic, een filmquiz op zondagochtend en een meditatiesessie. Het festival begint op zaterdag om 15:00 uur. Voor 40,79 euro kan men tot het einde van de laatste film om 02:00 uur op het terrein blijven. Liever een nacht blijven of de volgende dag terugkomen? Een weekendticket kost 60,79 euro en is inclusief ontbijt op zondagochtend, maar exclusief kampeerplek, die nog eens 15 euro kost.

Met een meditatie om 09:30 uur trapt het festival zondag af. Daarna start de eerste film van de dag en wordt het ontbijt geserveerd. Een dagticket voor zondag kost 30,79 euro en is, net als het weekendticket, inclusief ontbijt. De laatste film van het festival begint om 13:00 uur. Op het terrein zijn diverse eet- en drinkgelegenheden. Eigen eten en drinken meenemen mag, maar niet naar het terras of de plekken waar de films worden vertoond.

Travelling Light is een samenwerking van onder meer Opgedoekt, Queer Film Festival Utrecht en de Utrechtse Boekenbar. Men kan op vrijdag 9 augustus alvast in de stemming komen bij twee andere initiatiefnemers. Dan worden er twee gratis films vertoond: bij Café Domkop om 16:30 uur en in RAUM om 22:00 uur.